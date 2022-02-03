İşçileri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Mehmet Kızıltaş yönetimindeki 70 ED 102 plakalı işçi taşıyan minibüs, Karaman-Karapınar kara yolunun 35. kilometresinde devrildi.Sürücü Kızıltaş, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Minibüsteki Osman R, Selman Ö, Sami A, Mehmet A. ve İlyas S. yaralandı.Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Sürücü Kızıltaş'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Minibüsün bölgedeki bir taş ocağında çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.