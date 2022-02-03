3 bin 193 şehit yakını ve gaziye 4 milyon 789 bin lira destek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere aylık maddi destek sağladığı anımsatıldı. Bu kapsamda halen toplam 3 bin 193 kişiye aylık 1500'er lira ödendiği belirtilerek, "15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazisi toplam 2 bin 979 kişiye bu ay toplam 4 milyon 468 bin 500 lira ödendi. İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay toplam 138 bin lira yatırıldı.

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan meblağdan Şubat 2022'de toplam 183 bin lira ödeme yapıldı. Böylece Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Şubat 2022'de tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme gerçekleştirdi. Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 99 milyon 355 bin 500 lira nakdi destek sağladı" denildi.

'BAYRAMLARDA DA ÖDEME YAPILIYOR'

Vakfın, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hak sahiplerine Nisan 2021'den bu yana aylık düzenli 1500 lira ödeme yapılıyor. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ayrıca hak sahiplerine ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye olarak 1100 lira, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ek 1500 lira destek sağlıyor. Vakıf maddi desteğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de şehit yakınları ve gazilerin yanında yer alıyor. Özellikle şehit çocuklarına yönelik kültürel geziler ile sportif faaliyetler düzenleniyor."