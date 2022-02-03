Donarak ölen göçmenlerin sayısı 19'a yükseldi
Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.
Edirne'de, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmenden 7'si daha donarak hayatını kaybetti. Böylece can kaybı sayısı 19'a yükseldi.
Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde dün Yunanlılar tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmişti.
7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Ekipler tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu 7 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Bakan Koca: İnsanlık ölmemeli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunanistan'ın insanlık dışı tutumuna tepki gösterdi.
Yunan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e seslenen Koca, "Sn. Thanos Plevris
Yunanistan Sağlık Bakanı, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16'sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli!" dedi.Bakan Koca'dan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli! Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız