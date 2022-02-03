Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine tepki: Hiçbir şey yapamazsınız

Uluslararası sularda avlanan amatör balıkçı teknesini taciz eden Yunan sahil güvenlik ekipleri ile Türk balıkçı arasında gerginlik yaşandı.

O anları kayda alan Türk balıkçılar, kendilerine Yunan ekipler tarafından bölgeyi terk etmeleri gerektiğinin söylendiğini aktardı.

'Gel de müdahale et'

Görüntülerde Yunan sularında olduklarının söylenmesine sert tepki gösteren balıkçının, "

Burası uluslararası. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz kimsiniz? Birazdan kaçarsınız zaten. Hainsiniz. Gel de müdahale et bakalım. Ben kimseden korkmuyorum

" dediği duyuluyor.

'Her gün aynısını yapıyorlar'

YouTube'da "İlker Reis" isimli sayfadan da paylaşılan videonun devamında, Yunan sahil güvenlik güçlerinin bölgeden uzaklaştığı görülüyor