Meteorolojiden o ile uyarı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçeleri ile Bolu'nun yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu'da, bu akşam saatlerinden sonra etkili olması beklenen kuvvetli (7-15 cm) kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.