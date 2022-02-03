Metrobüste bıçaklı kavga: 2 yaralı
Merter metrobüs durağında yolcular arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yolculardan biri, tartıştığı iki kişiyi bıçakladı. Yaralının yakınları araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Şubat 2022 13:33
Metrobüste yolcular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı.
Yakınları engel olmaya çalıştı
Yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadın ile çocuk, kavgayı ayırmaya çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalışırken kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler kavga eden yolcuları güçlükle ayırdı.
Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılara tedavi uygulandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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