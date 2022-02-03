Metrobüste bıçaklı kavga: 2 yaralı

Metrobüste yolcular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı.

Yakınları engel olmaya çalıştı

Yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadın ile çocuk, kavgayı ayırmaya çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalışırken kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler kavga eden yolcuları güçlükle ayırdı.

Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılara tedavi uygulandı.