Türkiye kuruyor... Üç Van gölü kayboldu
2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında açıklama yapan WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Türkiye'nin 3 Van Gölü büyüklüğünde sulak alanının ekolojik işlevini yitirdiğini söyledi.
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Aslı Pasinli, Türkiye'deki
sulak alanların yarısının 1960'lardan bu yana su miktarı ve kalitesi bakımından
sağlıklı yapılarını kaybettiğine dikkat çekti ve "Üç Van Gölü büyüklüğünde sulak
alanımız ekolojik işlevini yitirmiş durumdadır" dedi.
Gazete Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre; Türkiye sulak alanlarını yıllar
içinde kaybediyor.
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Pasinli, "Ne yazık
ki son 1960'lardan bu yana Türkiye'deki sulak alanlarımızın yarısı su miktarı
ve kalitesi bakımından sağlıklı yapılarını kaybetmiş bulunuyor. Bir başka deyişle
üç Van Gölü büyüklüğünde sulak alanımız ekolojik işlevini yitirmiş durumdadır.
Türkiye'deki sulak alanlarla ilgili bu sorunun temel kaynağı sulak alanların
kurutulması oldu. Ayrıca, iklim değişikliğinin etkileri, ülkemizin de içinde
bulunduğu Akdeniz Havzası'nda ortalama sıcaklıkların artması, yağışların azalması
ve kuraklık şeklinde görülüyor. Tarım, sanayi ve kentsel kullanım kaynaklı kirlilik
suyun kalitesini ve miktarını etkiliyor. Sulak alanlar, evsel, endüstriyel ve
tarımsal atıklarla her geçen gün daha da kirleniyor. Kirlenen su kaynakları
yalnız biyolojik çeşitliliği değil aynı zamanda geçim kaynakları suya bağlı
olan çok sayıda insanı da doğrudan etkiliyor. Büyük Menderes Nehri, Eğirdir
Gölü, Bafa Gölü, Tuz Gölü, Gediz Deltası, Uluabat Gölü, Beyşehir Gölü, Eber
Gölü, Burdur Gölü ve Göksu Deltası su kaybı ve kirlilikten etkilenen sulak alanların
sadece birkaçı" dedi.
'Tatlı suyun yüzde 73'ü tarımda kullanılıyor'
Pasinli ayrıca tarımda kullanılan tatlı su miktarına da dikkat çekti ve şunları
ifade etti:
"Bugün tarımsal faaliyetler için kaynaklardan aşırı su çekilmesi ve suyun
verimli kullanılmaması gibi nedenlerle birçok tatlı su ekosistemi, ekonomik
ve ekolojik değerini yitiriyor. Halen ülkemizde tatlı suyun yüzde 73'ü tarımda
kullanılıyor. Tarımda su genellikle açık kanallarla araziye getiriliyor, tava
ve karıklarla alana aktarılıyor. Bu uygulama sırasında suyun bir kısmı daha
tarlaya ulaşmadan kanallardan buharlaşma veya sızıntılarla kayboluyor. Ülkemizde
halen sulanan alanların yüzde 97'sinde bu yöntem uygulanıyor. En verimli sulama
şekli olan damla sulama yönteminin uygulandığı alanların toplam büyüklüğü yalnızca
110 bin hektar. Meriç, Ergene, Gediz, Büyük Menderes, Burdur Gölü, Akarçay,
Konya ve Asi Nehri havzalarında yüzey ve yeraltı suyu kullanımı, su kaynaklarının
kendini yenileyebilme kapasitesini aştı. Bu durum, havzalar üzerindeki baskıyı
arttırarak, doğal ekosistemler üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor."
'Göller Bölgesi ekolojik işlevini yitirdi'
Türkiye'de birçok sulak alanın işlevini yitirdiğine dikkat çeken Pasinli şunları
kaydetti:
"Özellikle Göller Bölgesi ve Orta Anadolu'da birçok sulak alanımız ne yazık ki ekolojik işlevlerini büyük ölçüde yitirmiş durumda ve kuruma tehdidi altında. Örneğin 1. Derece Doğal Sit, Tabiatı Koruma Alanı gibi koruma statülerine sahip bir uluslararası öneme sahip sulak alan (Ramsar alanı) olan Kırşehir'deki Seyfe Gölü, alanı besleyen suların içme ve sulama suyu için alımı, alanın kuzeyinden açılan tahliye kanalı ile havzadan gelen suların göle ulaşmasının engellenmesi ve yeraltı suyunun aşırı kullanımı nedeniyle son 15 yıldır kurumuş durumda. Yine bir Ramsar Alanı olan Burdur Gölü'nde su seviyesi önemli ölçüde düştü. Gölün alameti farikası olan dikkuyruk artık uğramaz hale geldi. 1985 yılından bu yana Eber Gölü yüzde 33 oranında küçülürken, Akşehir Gölü'nün tamamına yakını kurudu. Bunlara başka örnekleri de eklemek mümkün. Ülkemizin en kurak bölgelerinden biri olmasına karşın toplam 350 bin hektar ile sulak alanlar bakımından ülkemizin en zengin bölgelerinden biri olan Konya Havzasında 1950'li yıllarda sıtmayla mücadele için başlatılan sulak alan kurutma çalışmaları ileriki yıllarda tarım toprağı elde etmeye yöneldi ve havzadaki toplam 113 bin hektar sulak alan kurutuldu. 1980'li yıllarda 18.550 hektar olan Hotamış Sazlıkları günümüzde tamamen kurudu. Eşmekaya Sazlıkları da öyle. Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan ve 2005 yılında Ramsar listesine dahil edilen Meke Gölü de yeraltı suyunun aşırı kullanımı nedeniyle kurumuş durumda. Tuz Gölü, Kulu Gölü büyük ölçüde zarar gördü. Sulak alan sınırları 1986'da 7.980 hektar olan Ereğli sazlıklarından bugün geriye 560 hektar kaldı."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız