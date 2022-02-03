Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Bir süredir üniversiteler tarafından ilan edilen gerek akademik gerekse idari kadrolarda yer verilen kişiye özel şartlardan dolayı yaşanan adaletsizlikleri sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere üst kurumların bu büyük soruna ilgisiz olmaları sebebiyle kısa vadede düzelecek gibi görünmüyor.

Özellikle, 657 sayılı Kanunun 4-b statüsünde ilan edilen sözleşmeli kadrolarda sertifika enflasyonun giderek artması çok düşük KPSS puanına sahip kişilerin haksız ve hukuksuz yere memur olmasına neden olmaktadır.

Düzeleceğine olan inancımızı ve ümidimizi büyük ölçüde kaybetmiş olsak da gün geldiğinde "biz uyarmıştık" demek için sertifika enflasyonuyla yapılan hukuksuz alımların kayıtlara girmesini de önemsiyoruz!

Geçtiğimiz günlerde Adnan Menderes Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alımlarında yer verilen sertifikalar bu işin tabiri caizse zirvesi olmuştur.

Bir büro personeli alımı için başka kimse başvuramasın diye "geçerliliği ve kabul edilebilirliği" tartışılır 8 tane sertifika şartı aranmıştır.

Söz konusu alımların sonuçları da üniversitenin tam istediği gibi olmuştur. Baktığımızda;

-BP 01 numaralı pozisyona başvuran aday sayısı 4, yerleşen aday sayısı 1, kazanan adayın puanı 69,02474,

-BP 02 numaralı pozisyona başvuran aday sayısı 51, yerleşen aday sayısı 1, kazanan adayın puanı 62,74964,

-BP 03 numaralı pozisyona başvuran aday sayısı 15, yerleşen aday sayısı 1, kazanan adayın puanı 71,56136'dir.

Cumhurbaşkanlığından başlamak üzere yukarıdaki şekilde sonuçlanan sözleşmeli personel alımlarına tedbir almayan, sertifikalarla dolu ilanlara bir şekilde imkan veren tüm yöneticilere soralım;

"BU ADALET Mİ?"