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KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

Kamu Denetçiliği Kurumu, doktor öğretim üyesi kadrosu için "sahabe ile ilgili çalışma yapmak" şartını içeren ilanın hukuka aykırı olmadığına karar verdi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Şubat 2022 00:05
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KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından 23 Haziran 2021 tarihli ve 31520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Ana Bilim Dalında istihdam edilmek üzere alınacak doktor öğretim üyesi kadrosu için "SAHABE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMAK" şartı aranmıştır.

İlgili yükseköğretim kurumunda görevli bir öğretim elemanı tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuruda; söz konusu öğretim üyesi kadrosu ilanın kişiye özel olduğu, "SAHABE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMAK" şartı arandığı, getirilen bu şartın bilimsel kaliteyi artırma amacına yönelik objektif nitelikte olmadığı, idarece kişi tercihi yapılarak aynı fakültedeki iki öğretim görevlisinden birinin çalıştığı bir makale konusu özel şart yapıldığı, 7 yıldır fakültede ders veren ve 3 buçuk yıldır kadro bekleyen şahsının müracaat hakkı bilimsel ve etik olmayan bir şekilde engellendiği dolayısıyla ilgili ilanın hukuka aykırı olduğunu ifade etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen kararda; İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Ana Bilim Dalında istihdam edilmek üzere alınacak doktor öğretim üyesi kadrosu için "sahabe ile ilgili çalışma yapmak" şartının müfredatta yer alan Hadis Tarihi (Arapça), Hadis Usulü (Arapça), Hadis Metodolojisi ve Tarihi I, Klasik Hadis Metinleri I derslerinde işlendiği dolayısıyla bu dersleri veren öğretim üyesinin bilgi birikiminin ve bilimsel çalışmalarının olması gerektiği, ilan edilen kadroya 2 kişinin başvuru yaptığı dolayısıyla belli bir kişiye yönelik olmadığı, "sahabe ile ilgili çalışma yapmak" şartının bilimsel kaliteyi artırma amacına yönelik objektif nitelikte olmadığına, belirli bir kişiyi tanımlar nitelikte olduğuna, liyakat ve fırsat eşitliğini engellediğine, tecrübe, birikim ve gerekli puanlamada rekabet durumunu engellediğine ve kişiye özgü olmak suretiyle rakibi saf dışı etmek amacına hizmet ettiğine dair bir bulguya rastlanılmadığı, bu anlamda Üniversite idaresinin işleminde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İŞTE KDK KARARI!

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KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!
KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!
Kamu Denetçiliği Kurumu, doktor öğretim üyesi kadrosu için "sahabe ile ilgili çalışma yapmak" şartını içeren ilanın hukuka aykırı olmadığına karar verdi!
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