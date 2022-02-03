Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti

Hürriyet Mahallesi'nde 20 derslikli, 280 öğrencisi bulunan Şehit Sezer Güneş İlkokuluna görevlendirilen 4 öğretmen, ilçenin kent merkezine uzak olduğunu öne sürüp okula gelmeyerek durumu mahkemeye taşıdı.

Bunun üzerine bazı öğrenciler ile velileri okulun önünde bir araya gelerek "Öğretmen istiyoruz" ve "Öğretmenim lütfen okuluna gel" yazılı pankart taşıdı.

Velilerden Mustafa Ülker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Şehmus Günaydın'ın ilçeye resen öğretmen atadığını ancak bu kişilerin görev yapmamak için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Öğretmenlerin hala göreve başlamadığını belirten Ülker şöyle konuştu:

"Kadroları ilçemizde göründüğü için buraya eş durumundan veya atamayla öğretmen gelmiyor. Olan bizim çocuklarımıza oluyor. İlçemizde görev yapan birçok memur görevini gidiş geliş yaparak icra ediyor. Toplumumuza örnek olması gereken çok kıymetli öğretmenlerimizin de atamayı mahkemeye vermeden önce kendilerini bizlerin yerine koymalarını ve bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Öğretmenlerimizin üstlerine düşen görevleri yapmalarını bekliyoruz."

Veli Betül Türker de kadrolu öğretmenlerin görevlerine başlamamasından dolayı ailelerin ve ülkenin geleceği olan çocukların yeteri kadar eğitim alamadığını ifade etti.

Ayrıca öğretmenlerin sürekli değişmesinin eğitimci-öğrenci bağının kurulamamasına, her giden öğretmenden sonra çocukların olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu aktaran Türker, "Her giden öğretmeni unutmaları ve yeni gelen öğretmene alışmaları çocuklarımızın eğitim hayatından çalmaktadır. Bizler de çocuklarımızın şehirde yaşayan insanların çocukları gibi kadrolu öğretmenler tarafından okutulmasını istiyoruz." diye konuştu.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Mahmut Kılıç ise öğretmenleri olmadığı için diğer sınıflardan geri kaldıklarını söyledi.