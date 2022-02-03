TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti'nin "Tarımsal üretim", HDP'nin "İran'dan gelen doğal gaz hattındaki teknik arıza" ve CHP'nin "Enerji fiyatlarındaki artış" ile AK Parti'nin Meclis'in çalışma saatlerinin yeniden belirlenmesine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'nin çok verimli topraklara sahip olduğunu, ancak iktidarın politikaları sonucunda tarım alanları ile bu sektördeki istihdamın her geçen gün azaldığını ileri sürdü.

Türkiye'nin buğday ithalatı yapan bir ülke haline geldiğini dile getiren Yokuş, "Doğrudan çiftçilerimizi desteklemek yerine yüksek maliyetle buğday ithal ediliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yabancı çiftçiyi kalkındırıyor. Bu yanlış politika terkedilmelidir. Bu uygulamaların sonucunda tarımsal üretimimiz sekteye uğruyor. Hem çiftçimiz hem tüketicimiz mağdur olmaktadır. En kısa sürede TMO kuruluş amacına geri dönmeli ve yerli üretimimiz kuvvetlendirilmelidir." diye konuştu.

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise son yıllardaki Kovid-19 salgını, kuraklık ve girdi maliyetlerinin artması nedeniyle fiyat artışlarının olduğunu, TMO'nun bu süreçte sahaya inerek piyasayı dengelediğini ve takdir edilen icraatlar yaptığını söyledi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da enerjide yaşanan sıkıntıların sanayi sektöründe krize neden olduğunu dile getirdi.

Doğal gaz tedariki ile ilgili İranlı yetkililer ile Türk yetkililerin yaptığı açıklamalar arasında farklar olduğunu belirten Kenanoğlu, kışa giderken herhangi bir hazırlık yapılmadığını, bir öngörüsüzlükle karşı karşıya olduklarını ve bu nedenle de sıkıntı yaşandığını savundu.

Türkiye'deki elektrik üretiminin önemli bir bölümünün doğal gaz ile sağlandığına işaret eden Kenanoğlu, "Tedbirler alınmazsa önümüzdeki günlerde ciddi elektrik ve doğal gaz kesintileriyle karşı karşıya kalabiliriz." uyarısında bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise doğal gaz tedariki ile ilgili iddiaların gerçekleri yansıtmadığını, İran tarafının iletim hatlarında yaşanan arızalar nedeniyle doğal gaz akışında aksamalar olduğuna yönelik net bir yazının ve açıklamalarının olduğunu belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada elektrik fiyatlarına 2021 yılının son gecesinde insanların umutlarını karartacak şekilde zam yapıldığını anımsattı.

Doğal gaza da fahiş oranda zam yapıldığını dile getiren Arslan, vatandaşların bu zamlar karşısında kara kara düşündüğünü vurguladı.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu gündemine alındı. TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki hafta çalışmayacak.

TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.