Kuzu yorulmasın diye bisikletiyle taşıdı
Kars'ta bir vatandaş, köyden hediye gönderilen kuzusunu yorulmasın diye bisikletinin arkasına bağladığı sepetin içinde evine götürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 19:10
Kars'ta yaşayan Abdulkadir Çalkendir, köyden hediye gönderilen kuzuyu eve götürürken hem kış koşullarından etkilenmemesi hem de yorulmaması için farklı bir yönteme başvurdu.
Aracı olmadığı için bisikletinin arkasına bağladığı sepete kuzusunu bırakan Çalkendir, vatandaşların bakışları arasında 3 kilometrelik yolda pedal çevirerek evine gitti.
Çalkendir, imkanları doğrultusunda kuzuyu bisikletle taşıdığını anlatarak "Malum kar, kış var ve hayvana da o yolu yürütmek yazık olurdu. Böyle taşımayı uygun gördüm. Yolculuğum güzel ve maceralı geçti. Vatandaşlar da ilgi gösterdi" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız