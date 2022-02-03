Kuzu yorulmasın diye bisikletiyle taşıdı

Kars'ta yaşayan Abdulkadir Çalkendir, köyden hediye gönderilen kuzuyu eve götürürken hem kış koşullarından etkilenmemesi hem de yorulmaması için farklı bir yönteme başvurdu.

Aracı olmadığı için bisikletinin arkasına bağladığı sepete kuzusunu bırakan Çalkendir, vatandaşların bakışları arasında 3 kilometrelik yolda pedal çevirerek evine gitti.

Çalkendir, imkanları doğrultusunda kuzuyu bisikletle taşıdığını anlatarak "Malum kar, kış var ve hayvana da o yolu yürütmek yazık olurdu. Böyle taşımayı uygun gördüm. Yolculuğum güzel ve maceralı geçti. Vatandaşlar da ilgi gösterdi" dedi.