Ermenistan ile 2. görüşme tarihi belli oldu

Türkiye depremi saniyeler önce öğrenecek!

Antalya'daki depremden önce bazı telefonlara Google tarafından 'deprem olacak' uyarısı gitmiş ve ardından da derem olmuştu. Google, deprem uyarı sistemini Türkiye'de tanıttı. Şirketin yaptığı açıklamada Android Deprem Uyarı Sistemi'nin AFAD'a ekleneceği belirtildi. Sistem depremleri önceden tespit edip uyarı mesajı gönderiyor.