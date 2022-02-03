O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre; Eskişehir'de 100 gramı 2 liradan satılan ve en son Aralık ayı başında yüzde 25 zamlanarak 2 lira 50 kuruşa satılmaya başlanan simide bugün itibarı ile yüzde 20 yeni zam geldi. Yeni güncellenen düzenlemeye göre simit 3 lira oldu.

SİMİT, EKMEĞİ GEÇTİ

210 gramı 2 lira 50 kuruştan satılan ekmek ile 100 gramı yine 2 lira 50 kuruştan satılan simidin yolları yeni düzenleme ile ayrıldı. Yeni tarifeye göre simit 3 lira oldu.

Eskişehir'de Lokantacılar Odası, Pastacılar Odası ile Ticaret Odası'na üye olan simitçi esnafının bazıları yeni tarifeyi uygulamaya başlarken bazı esnaflar ise eski fiyat tarifesinden simit satıyor.

Yeni yapılan düzenleme ile simidin yanı sıra bazı unlu mamullere de zam yapıldı. Yeni tarifeye göre; 100 gram simit 3 lira, 80 gram kek 3 lira 50 kuruş, 80 gram açma 3 lira 50 kuruş, 80 gram Karaköy, 3 lira 50 kuruş, 80 gram poğaça 3 lira 50 kuruş, 80 gram börek 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi.