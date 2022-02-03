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TBB'den Samsun'daki Atatürk anıtına saldırıya suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Samsun'un İlkadım ilçesinde Atatürk anıtını urgan bağlayarak yıkmak isteyen 2 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Şubat 2022 21:27
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TBB'den Samsun'daki Atatürk anıtına saldırıya suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamada, milli mücadelenin başladığı Samsun'da, Atatürk anıtına urgan bağlamak suretiyle yıkmak isteyen 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağına kök salmış ve bu aziz vatanı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü aklımızdan, yüreklerimizden ve bu topraklardan silmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini, iki şahısla ilgili hukuki süreci sonuna kadar yakından takip edeceğimizi kamuoyuna saygı ve kararlılıkla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Barolar Birliğinin, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusuna ilişkin dilekçede, İlkadım'ın Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan, Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ve "Onur Anıtı" olarak bilinen "Atatürk Anıtına" kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından saldırı yapıldığı, saldırganların, Atatürk'ün üzerinde bulunduğu atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştığı, daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştığının yazılı, görsel basın ve sosyal medya kaynaklarından öğrenildiği, suça konu olayın güvenlik kameralarına yansıdığının anlaşıldığı ifade edildi.

Dilekçede, hukuki gerekçelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün üzerinde bulunduğu Onur Anıtına çıkılarak atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalışılması hukuka aykırı eylemi, aşağıda açıklayacağımız üzere ceza yasası kapsamında suç teşkil etmektedir. Suç duyurusuna konu olayda Atatürk heykelinin üstüne çıkılarak, Atatürk'ü temsil eden heykelin tahrip edilerek yıkılmaya çalışılmış olması, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un 1. Maddesi'ne açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Atatürk büstünün tahrip edilmek istenmesine ilişkin emsal nitelikli başka bir olayda, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Atatürk büstünü tahrip ederek yerinden söktükleri ve benzin dökerek ateşe verdikleri olaya ait görüntülerin sanığa ait cep telefonu ile kayıt altına alındığının anlaşılması karşısında, eylemin Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret etme amacıyla özel saikle işlenmesi nedeniyle, 5816 sayılı Kanunun 2/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağına hükmetmiştir."

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un 2. maddesinde ise Atatürk'ün hatırasına hakaret veya Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abidelere veyahut Atatürk'ün kabrine zarar verme suçlarında cezayı artıran hallerin düzenlendiği belirtilen dilekçede, "Yazılı basından öğrenildiği üzere, Atatürk heykeline karşı gerçekleştirilen eylemin, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak, umumi, umuma açık mahallerde işlendiği açık olmakla, şüpheli/şüpheliler hakkında hukuka aykırı müessir fiil nedeniyle 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun bakımından suç unsurları oluşmuş olup, şüpheli/şüpheliler hakkında etkin soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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