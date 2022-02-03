Derste gördükleri eskimoların yaşadığı igloyu okul bahçesine yaptılar

Şeyh Edebali İmam-Hatip Ortaokulu'nda görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Bilen (49), 6'ncı sınıf öğrencilerine kutup ikliminde Eskimoların yaşamlarını anlattı. Öğretmenlerinin kutup iklimi hakkında anlattıklarını not alan öğrenciler, iglo yapımı ve içerisindeki yaşam hakkında sorular sordu. İglodaki yaşamı merak eden öğrencilerine "kar yağdığında birlikte iglo yapalım" sözü veren öğretmen, okulların açık olduğunda kar yağmadığı için sömestr tatilinde öğrencilerini okula davet etti. Öğretmenleri ile tatil gününde okula gelen 4 öğrenci, plastik kasada topladıkları karlarla igloyu inşa etti. İçerisine kardan oturak yapan öğrenciler, iglonun dışını da Türk bayraklarıyla süsleyerek renk kattı. Öğrenciler iglonun yanına bir de Türk bayrağı tutan 2 tane kardan adam yaptı. Elleriyle iglonun duvarlarını sağlamlaştıran öğrenciler, igloda öğretmenleri ile birlikte vakit geçirdi.

Öğrencilerinin derste merak ederek iglo yapmak istediğini söyleyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Bilen, "Öğrencilerimize kutup iklimini anlatmıştık. Orada iglo yapımını izlemiştik. Orada Eskimolar iglolarda yaşıyorlardı. Ama çocuklar çok merak ediyorlardı. 'Kar yağdığı zaman söz size iglo yapacağım' diye söz vermiştim. Kar da bol yağdı, bunu da fırsat bildik. Çocuklarımızı okula çağırdık ve onlarla birlikte iglo yaptık. Hem onlar öğrenmiş oldular hem de o insanların ne şartlarda yaşadıklarını görmüş oldular" dedi.

Öğrencilerden Negin Cahava (14) uğraştıklarını ve mutlu olduklarını belirterek, "Sosyal bilgiler dersinde hocamız bize ders anlatıyordu. Daha o zamanlarda kar yoktu. Şimdi kar yağdı, bize sözü vardı iglo yapacağız diye, arkadaşlarımızla yaptık. Epey de uğraştık, 2 saat falan uğraştık. Şimdi çok güzel oldu, çok mutluyuz" diye konuştu.

Leyla Gül Uysal (13) ise, "İlk hocamız bize söz verdi iglo yapalım diye, derste de çok anlattı. Yapalım diye söz vermişti bize. Gruptan yazmış bugün okulda yapalım diye. Biz de hep birlikte geldik. Yaptık ve içi de çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Bir başka öğrenci Kıymet Nur Koç (14) da içinde yaşanmasının bu zamandaki insanlar için zor olduğunu belirterek, "Biz buna çok uğraştık. Yapması çok güzel bir şey, hocamız derste anlatmıştı. Nasıl yapıldığını falan izledik. Söz vermişti ama kar yağmadığından 15 tatilde yaptık. İçinde çok fazla yaşanılamaz. Çünkü soğuk olduğundan, yani dayanılmaz" ifadelerini kullandı.