BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme

A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programına konuk olan Akben, "Otomotiv kredilerinde 120 bin, 300 bin, 750 bin gibi dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yapacağız. İlk dilim 120 bin. Bunun yüzde 70'ine kredi alabiliyorlar. Bu dilimi artıracağız" dedi. Taksit sayısı konusunda da Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı ile görüşeceklerini anlatan Akben, "Sektörle de görüşüyoruz. Taleplerini değerlendiriyoruz. Bunun cari açığa etkisini de inceliyoruz. Burada teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlarda değil daha çok yerli araçlarda krediler daha faal ve etkin olsun istiyoruz" diye konuştu.

MEVDUAT 290 MİLYARI AŞTI

Kur korumalı mevduat hesabında 290 milyar TL'nin aşıldığını anlatan Akben, talebin güçlü gittiğini söyledi. Akben, kur korumalı mevduata şirket hesaplarında daha fazla döviz bozdurma talebi olduğunu belirterek, "Buna iki yönlü bakıyoruz. Birincisi dünyada emtia fiyatları arttı. İkincisi ihracatımız artıyor. Hal böyle olunca buna paralel girdi maliyetleri ve ithal ürünlerin miktarı da artıyor. Siz bunu ithal edip işleyip ihraç ediyorsunuz. İhraç ürünlerinin yanı sıra ithal girdi payında artış olması normal. Ticari şirketlerin döviz bozdurarak işlemlerini sürdürmesi ve yatırıma yöneltmesi önemli" dedi.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞER: Kredi faizlerinin makul bir orana gelmesini beklediklerini belirten Akben, sektörde sermaye yeterlilik rasyosu 12'nin altında banka olmadığını, 20'nin üzerinde birçok banka olduğunu da söyledi.

GEÇEN YIL TEMMUZDA SINIRLANDIRILMIŞTI

BDDK Temmuz 2021'de taşıt kredisinde vade ve oranları sınırlamıştı. Bankalar araç 120 bin TL'nin altındaysa yüzde 70, 120 bin TL ile 300 bin TL arasındaysa yüzde 50, 300 bin TL ile 750 bin TL arasındaysa yüzde 30, 750 bin TL ile 1.5 milyon TL arasındaysa yüzde 20 oranında kredilendirme yapılabiliyordu. Vadelerde 12-48 ay ile aydı.