Ankara'da karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde dükkanının önüne iş makinasını yanaştırmak için yola çıkan 40 yaşındaki esnafa at arabası çarptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 08:28
At arabasının çarpmasıyla yere düşen İsa Koyuncu yaralandı. O anlar bir iş yeri kamerasından saniye saniye böyle görüntülendi.
Olay, Polatlı Eski Borsa'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsa Koyuncu (40) isimli bir esnaf dükkanının önüne iş makinasını yanaştırmak için yola çıktı. O esnada at arabasıyla yoldan geçmekte olan bir kişi Koyuncu fark etmedi ve at arabasıyla çarptı. Atın çarptığı Koyuncu dizinden hafif bir şekilde yaralanırken, o anlar ise iş yeri kamerasından saniye saniye görüntülendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız