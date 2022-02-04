Ankara'da karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı

At arabasının çarpmasıyla yere düşen İsa Koyuncu yaralandı. O anlar bir iş yeri kamerasından saniye saniye böyle görüntülendi.

Olay, Polatlı Eski Borsa'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsa Koyuncu (40) isimli bir esnaf dükkanının önüne iş makinasını yanaştırmak için yola çıktı. O esnada at arabasıyla yoldan geçmekte olan bir kişi Koyuncu fark etmedi ve at arabasıyla çarptı. Atın çarptığı Koyuncu dizinden hafif bir şekilde yaralanırken, o anlar ise iş yeri kamerasından saniye saniye görüntülendi.