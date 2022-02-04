Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

11.08.2021 tarihinde Hükümet, Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonları arasında imzalanan "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" ne ek olacak şekilde "Ek Çerçeve Protokolleri" imzalandı.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek tarafından imzalanan protokollere göre;

Kamu işçilerine bir defaya mahsus olmak üzere ve 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere %2,5 oranında zam yapılacaktır. 01.01.2022 tarihinde ücret zammı uygulanmış ise oluşan son ücretlerine bu zam ayrıca yapılacaktır.

Ayrıca; "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" nün ilk altı ayında o günkü altı aylık enflasyon oranı dikkate alınarak birinci altı ay için % 12 olarak belirlenen ve enflasyon farkının yer almadığı düzenleme, enflasyon farkı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihleri 01.07.2021 ve sonrası olan/olacak işyerlerinde %12'nin üzerinde gerçekleşen/gerçekleşecek enflasyon farklarının takip eden ücret zammı oranına eklenmesi sağlanmıştır.

İmzalanan Protokollerin kamu işyerlerinde çalışan işçilere hayırlı olmasını diliyoruz.