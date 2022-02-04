Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5710 liradan, avro 15,5550 liradan güne başladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 09:01
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5710 liradan, avro 15,5550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5690 liradan alınan dolar 13,5710 liradan satılıyor. 15,5530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5550 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5390 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4120 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız