Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 15 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 10:20
İbrahim Kutay yönetimindeki kamyon, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunda buzlanmanın olduğu Susuz beldesi kavşağında yolun sağında duran İbrahim Akça idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Bayram Karabulut'un kullandığı yolcu otobüsü de tır ile kaza yapan kamyona arkadan vurdu.
Kazada kamyon sürücüsü Kutay ile yolcu otobüsündeki 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Otobüsteki diğer yolcular, araçlarla terminale götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız