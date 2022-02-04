Başak Cengiz cinayetinin bilirkişi raporu: Samuray kılıçlı saldırganla göz göze gelmiş

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Sabah gazetesinde ayrıntıları yer alan bilirkişi raporuna göre Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı.

Yapılan tespite göre katil Can Göktuğ Boz uzaktan gözüne kestirdiği kurbanı Başak Cengiz'i adım adım ve çok yakından takip etti.

Saldırı için Başak Cengiz'in en tenhada olduğu ve en savunmasız anının beklendiği belirtilen raporda, "Sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi" denildi.