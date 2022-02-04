Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok!

Kafede oturmaya devam etmek içinse yarım saat sonra ikinci sipariş vermek gerekiyor.

Haber Global'in gündeme taşıdığı uygulamayı İstanbul'da bazı kafe ve lokantalar devreye soktu. restoran ve kafeler saat ve fiyat sınırlaması getirdi. Bir kafede ilk sipariş şartı en az 30 lira olarak belirlendi. Kafede oturmaya devam etmek içinse yarım saat sonra ikinci sipariş vermek gerekiyor.