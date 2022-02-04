Kriz yaratacak adım: Almanya Türkler'e 'çifte vatandaşlığı' yasaklıyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti- Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümeti, "hızlı, kısa sürede vatandaşlık ile çifte vatandaşlığı" koalisyon protokolüne almıştı. Şu ana kadar bir tasarı yok ancak, koalisyon protokolünde yer alan, "Gelecek nesillere çifte vatandaşlığın aktarılmaması için çalışılıyor" hükmüne göre partiler, Alman vatandaşlığına geçmiş Türk anne ve babanın çocuğunu "sadece Alman vatandaşı saymak" için çalışıyor.

GELECEK NESİLLERE YASAK

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; koalisyon protokolündeki bu tuzak madde gereğince, ileriki nesillere çifte vatandaşlığın aktarılması önlenecek ve Alman vatandaşlığına geçmiş anne ve babadan doğun çocuklar ve onların çocukları "sadece Alman vatandaşı" olacak. Çifte vatandaşlık, sadece şu anda 70 ile 90 yaşı arasında olan 1. kuşağa verilecek ve ileriki nesillere aktarılması yasaklanacak.

Almanya, her ne kadar koalisyon protokolüne hızlı vatandaşlığı alsa da, "çifte vatandaşlığı engelleyeceğini" de ilan etti. Çifte vatandaşlıkla ilgili ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerde tersi durum söz konusu.

Özellikle ABD ve İngiltere'de, kuşaklar boyu çifte vatandaşlık devam edebiliyor. Almanya'nın uygulayacağı sistemde ise, bir kişi çifte vatandaş olabilecek ancak onun çocuğu veya torunları ileride çifte vatandaş olamayacak. Alman anne ve babadan olmuş sayılacaklar ve tek vatandaş kalacaklar. Bir anlamda zoraki Almanlaştırma yürürlüğe girecek.

Kaynak Haber Global