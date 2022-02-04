2'si polis 7 tutuklama! Dehşet kazısı!

EDİP FIRAT CİNAYETİNİN FAİLİYDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Murat Kartal'ın 2015'te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenildi.

2 POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına aldıkları belirlendi.

PARA KARŞILIĞI TESLİM ETTİLER

Şüpheli 2 polisin Murat Kartal'ı emniyete götürmedikleri, bunun yerine Şişli, Çağlayan'da özel bir hastanenin önünde buluştukları uyuşturucu baronu Zindaşti'nin davasında da ismi geçen Yavuz Yavuztürk'e para karşılığı teslim ettikleri ortaya çıktı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis memurları Erdem Ö ve Fatih E ile Yavuz Y, Baybaşin ailesinin fertlerinden M.E Baybaşin, Habip B, Faysal G, Hasan A gözaltına alınarak tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ ARANIYOR

Olayla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet T. ile Tahsin C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin Murat Kartal'ın cansız bedeni Büyükçekmece'deki belirtilen boş arazide arama çalışmaları sürüyor.