MSB: Suriye'de toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi

İlk operasyonun adresi Barış Pınarı Bölgesi'ydi. Sivillere ateş açan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın son paylaşımında ise "El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, toplam 30 hedefe 100 civarında atış gerçekleştirilerek 43 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.