İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı tarafından 2 alışveriş merkezine yerleştirilen kiosklarda, dijital yöntemle yardım toplanması faaliyetinin herhangi bir izin alınmadan gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini ve yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce, İBB iştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfınca kentteki 2 alışveriş merkezine yerleştirilen kiosklarla dijital yöntemle yardım toplandığının belirlendiği kaydedildi.

İBB'nin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda da yer alan bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan 'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir."