Kamuda maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!

Kamu çalışanları arasında 14 günlük maaş farklarını alamayan personel olduğu ifade ediliyordu. 15 Ocak sonrasında bir çok kurum maaş farklarını yaptı ve personelin hesabına yatırdı. Maaş farkları yatmayan personel için ise Memur Sen'den açıklama geldi.

Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş maaş farkları yatmayan personel için kritik bir açıklama yaptı. Durmuş açıklamasında genel bütçeden maaş alan personelin farklarının yatığını fakat 'döner sermaye bütçesinden' maaş alanların fark ücretlerinin ise hala yatmadığını ifade ettiği açıklamasına bir de isim verdi. Durmuş 'Her Gün Kriz Doğuran Sistem!' isim başlığı ile kamudaki maaş sistematiğine de dikkat çekmiş oldu.

İşte Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş'un o açıklaması;

"Her Gün Kriz Doğuran Sistem!

'Genel bütçeden' maaş alanlara maaş farkları ödendi.

Ancak 'döner sermaye bütçesinden' maaş alanların farkları hala ödenmedi.

Sorunun çözümü, tüm çalışanların ücretinin genel bütçeden ödenmesidir..."