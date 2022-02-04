Dolandırıcılıkta 'müstehcen fotoğraf' tuzağı

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 60 yaşındaki terzi Fevzi S.'nin cep telefonuna, 31 Ocak'ta 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' ifadelerinin yer aldığı SMS geldi. SMS'e tıklayan Fevzi S.'nin telefonu anında kapandı. Telefonunun bozulduğundan şüphelenen Fevzi S., hemen tamirciye gitti. Tamirden sonra açılan telefonuna gelen mesajları okuyan Fevzi S., işin aslını öğrenince büyük şok geçirdi.

Fevzi S., rehberindeki 900 kişiye de, dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan bu SMS mesajının iletildiğini gördü. SMS mesajına tıklayanların aynı sorunu yaşadığını öğrenen Fevzi S., rehberindeki kişileri arayarak 'İnanmayın o SMS'leri ben atmadım' diye uyarmaya çalıştı. Dolandırıcıların bu yöntem ile SMS giden kişilerin hem dijital banka hesaplarını hem de sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

"SMS REHBERİMDEKİ 900 KİŞİYE GİTMİŞ"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fevzi S., "Telefonuma link geldiğinde bilmeden üzerine tıkladım. Telefon bloke oldu, tamirciye götürdüm. Meğer ben linke tıkladıktan sonra aynı SMS, rehberimdeki 900 kişiye de gitmiş. Benimle birlikte SMS'e tıklayanların da telefonları kilitlendi. Telefonum açıldıktan kısa bir süre sonra mesajlar yağmaya başladı. Oğlum aradı ve neden böyle bir mesaj gönderdiğimi sordu. Mesajları görünce çok şaşırdım zaten şeker hastasıyım. Hemen sosyal medya hesaplarımı ve internet bankacılığımı bloke ettirdim. Çok kötü bir olay, inşallah başkasının başına gelmez, çok mağdur oldum" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ PLATFORMLARDAN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Özellikle pandemi döneminde dijital bir dönüşüm sürecinin yaşanıldığını belirten Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Yavuz Selim Yüksel ise, "Dikkat ederseniz telefonlarımıza ya da maillerimize bir ahlaksızlık yaptığımız ya da bir terör örgütüyle bağlantılı olduğumuza dair mesajlar gelmeye başladı. Bu durumda hakkınızda iddia edilen soruşturmayı görmek için sizi linklere yönlendiriyorlar. Sürekli problemli durumlar olduğunu belirterek, bizi en çok vakit geçirdiğimiz dijital platformlardan vurmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"MESAJLARDA NETLİK YOKSA SAKIN TIKLAMAYIN"

Bu tür dolandırılma yöntemlerinin 'online avcılık' olduğunu dile getiren Yüksel, "Bu linklerle sizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Size gelen mesajda bir problem olduğunu ve bunu çözmenizi istiyorlar. Hakkınızda birtakım müstehcen fotoğrafların internette dağıldığını hesabınızdan birilerinin para istediğini söylüyorlar. Bu linke tıkladığınızda saldırganın kurmuş olduğu tuzağa düşüyorsunuz. Sizden aldıkları bilgilerle ya bir hesabınız çalınıyor ya da internet bankacılığınız ele geçirilmek için size uygulama yükletmeye çalışılıyor" dedi. Yüksel, Fevzi S.'ye gönderilen mesajda açık bir ifade olmadığını aktararak, şu uyarılarda bulundu: "Mesajlarda bir netlik yoksa ve şüpheleniyorsak kesinlikle o linke tıklamamak lazım. Tıklamadan önce düşünmek kuralını ihmal etmeyelim. Eğer bilinçli bir kullanıcı değilseniz, bilgilerinizi oraya girip saldırgana gönderiyorsunuz."

"GENELLİKLE 'HEDİYE KAZANDINIZ' MESAJLARI GELİYOR"

Daha önce instagram hesabının çalınmaya çalışıldığını söyleyen Neval Turgut isimli vatandaş, "Önce hesabınız çalındı diye bir mesaj geldi, ekstra bilgiler talep ettiler. Tıklamadığımda bir sorun olmadı. Biraz bilgi aldığımda inanmamam gerektiğine karar verdim" dedi. Gamze Çakmak ise, "Link gönderiyorlar ama kabul etmiyorum. Çünkü daha önce başıma geldi. Tıkladım ve hesabım çalındı. Yeni hesap açmak zorunda kaldım" diye konuştu. Ece Sayar ise, sosyal medya hesabına gelen linklere tıklamamaya dikkat ettiğini vurgulayarak, "Genellikle 'Hediye kazandınız' diye mesaj atıyorlar. Korkmuyorum ama yine bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu bildiğim için açmıyorum" şeklinde konuştu.