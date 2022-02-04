Dolandırıcılıkta 'müstehcen fotoğraf' tuzağı

Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Kamuda maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!
Kamuda maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme
BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme
Başkent güne kar ile başladı
Başkent güne kar ile başladı
Faturada vergi düşer mi ?
Faturada vergi düşer mi ?
Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor
TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
TBMM 15 Şubat'a kadar tatile girdi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da kabul edildi
Dil altına uygulanabilen yerli korona aşısı için 'gönüllü' aranıyor
Dil altına uygulanabilen yerli korona aşısı için 'gönüllü' aranıyor
Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi
Belediyeden, ilçe başkanına 50 TL'ye kıyak arazi
BDDK Başkanı açıkladı: Otomotiv kredilerine düzenleme
BDDK Başkanı açıkladı: Otomotiv kredilerine düzenleme
LPG Otogaza 40 kuruş zam yapıldı
LPG Otogaza 40 kuruş zam yapıldı
O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti
O ilde simidin fiyatı ekmeği geçti
Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında
Şehir hastanesinde oda verilmeyen hastanın yatağı tuvaletin yanında
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Merkez Bankası 45 milyar lira kar payı dağıtacak
Merkez Bankası 45 milyar lira kar payı dağıtacak
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar
Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar
Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti
Öğretmen göreve başlamadı, öğrenci ve veliler protesto etti
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Poyraz'ın ardından o isim de Tarım Kredi'de görevden alındı
Hazırlık komisyonu, Semra Güzel kararını verdi
Hazırlık komisyonu, Semra Güzel kararını verdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dolandırıcılıkta 'müstehcen fotoğraf' tuzağı

İstanbul'da yaşayan Fevzi S., telefonuna gelen 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' ifadelerinin yer aldığı SMS'e tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Rehberindeki 900 kişiye aynı mesaj iletildi. Mesaja tıklayanların da telefonları bir süre kapandı. Bu yöntemin "online avcılık" olduğunu söyleyen Siber Güvenlik Uzmanı Yavuz Selim Yüksel, "Size gelen mesajda bir problem olduğunu ve bunu çözmenizi istiyorlar. Hakkınızda birtakım müstehcen fotoğrafların internette dağıldığını hesabınızdan birilerinin para istediğini söylüyorlar. Mesajlarda bir netlik yoksa ve şüpheleniyorsak kesinlikle o linke tıklamamak lazım" diye uyardı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Şubat 2022 12:20
Yazdır
Dolandırıcılıkta 'müstehcen fotoğraf' tuzağı

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 60 yaşındaki terzi Fevzi S.'nin cep telefonuna, 31 Ocak'ta 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' ifadelerinin yer aldığı SMS geldi. SMS'e tıklayan Fevzi S.'nin telefonu anında kapandı. Telefonunun bozulduğundan şüphelenen Fevzi S., hemen tamirciye gitti. Tamirden sonra açılan telefonuna gelen mesajları okuyan Fevzi S., işin aslını öğrenince büyük şok geçirdi.

Fevzi S., rehberindeki 900 kişiye de, dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan bu SMS mesajının iletildiğini gördü. SMS mesajına tıklayanların aynı sorunu yaşadığını öğrenen Fevzi S., rehberindeki kişileri arayarak 'İnanmayın o SMS'leri ben atmadım' diye uyarmaya çalıştı. Dolandırıcıların bu yöntem ile SMS giden kişilerin hem dijital banka hesaplarını hem de sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

"SMS REHBERİMDEKİ 900 KİŞİYE GİTMİŞ"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fevzi S., "Telefonuma link geldiğinde bilmeden üzerine tıkladım. Telefon bloke oldu, tamirciye götürdüm. Meğer ben linke tıkladıktan sonra aynı SMS, rehberimdeki 900 kişiye de gitmiş. Benimle birlikte SMS'e tıklayanların da telefonları kilitlendi. Telefonum açıldıktan kısa bir süre sonra mesajlar yağmaya başladı. Oğlum aradı ve neden böyle bir mesaj gönderdiğimi sordu. Mesajları görünce çok şaşırdım zaten şeker hastasıyım. Hemen sosyal medya hesaplarımı ve internet bankacılığımı bloke ettirdim. Çok kötü bir olay, inşallah başkasının başına gelmez, çok mağdur oldum" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ PLATFORMLARDAN VURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Özellikle pandemi döneminde dijital bir dönüşüm sürecinin yaşanıldığını belirten Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Yavuz Selim Yüksel ise, "Dikkat ederseniz telefonlarımıza ya da maillerimize bir ahlaksızlık yaptığımız ya da bir terör örgütüyle bağlantılı olduğumuza dair mesajlar gelmeye başladı. Bu durumda hakkınızda iddia edilen soruşturmayı görmek için sizi linklere yönlendiriyorlar. Sürekli problemli durumlar olduğunu belirterek, bizi en çok vakit geçirdiğimiz dijital platformlardan vurmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"MESAJLARDA NETLİK YOKSA SAKIN TIKLAMAYIN"

Bu tür dolandırılma yöntemlerinin 'online avcılık' olduğunu dile getiren Yüksel, "Bu linklerle sizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Size gelen mesajda bir problem olduğunu ve bunu çözmenizi istiyorlar. Hakkınızda birtakım müstehcen fotoğrafların internette dağıldığını hesabınızdan birilerinin para istediğini söylüyorlar. Bu linke tıkladığınızda saldırganın kurmuş olduğu tuzağa düşüyorsunuz. Sizden aldıkları bilgilerle ya bir hesabınız çalınıyor ya da internet bankacılığınız ele geçirilmek için size uygulama yükletmeye çalışılıyor" dedi. Yüksel, Fevzi S.'ye gönderilen mesajda açık bir ifade olmadığını aktararak, şu uyarılarda bulundu: "Mesajlarda bir netlik yoksa ve şüpheleniyorsak kesinlikle o linke tıklamamak lazım. Tıklamadan önce düşünmek kuralını ihmal etmeyelim. Eğer bilinçli bir kullanıcı değilseniz, bilgilerinizi oraya girip saldırgana gönderiyorsunuz."

"GENELLİKLE 'HEDİYE KAZANDINIZ' MESAJLARI GELİYOR"

Daha önce instagram hesabının çalınmaya çalışıldığını söyleyen Neval Turgut isimli vatandaş, "Önce hesabınız çalındı diye bir mesaj geldi, ekstra bilgiler talep ettiler. Tıklamadığımda bir sorun olmadı. Biraz bilgi aldığımda inanmamam gerektiğine karar verdim" dedi. Gamze Çakmak ise, "Link gönderiyorlar ama kabul etmiyorum. Çünkü daha önce başıma geldi. Tıkladım ve hesabım çalındı. Yeni hesap açmak zorunda kaldım" diye konuştu. Ece Sayar ise, sosyal medya hesabına gelen linklere tıklamamaya dikkat ettiğini vurgulayarak, "Genellikle 'Hediye kazandınız' diye mesaj atıyorlar. Korkmuyorum ama yine bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu bildiğim için açmıyorum" şeklinde konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan iki zanlı adliyede
Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat bağlayan iki zanlı adliyede
Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
Şebnem Şirin'in annesi: Yavruma uyurken kıymış, neyi yapacağını düşünmüş
Şebnem Şirin'in annesi: Yavruma uyurken kıymış, neyi yapacağını düşünmüş
Konya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı
Konya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 11 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı
ATM'lere sahte dolar yatırarak dolandırıcılık yapan 11 kişi yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 03 - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

Danıştay, öğretmenin eş tayinindeki taahhüt tartışmasında son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Öğretmenlerin 2015 yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru'nun 15. maddesinin ve bu düzenlemeye dayanılarak, 09/06/2015 tarihinde davacıdan taahhütname alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Başkent güne kar ile başladı

Başkent güne kar ile başladı

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon yüzde 48,69 oldu. Enflasyon aylık yüzde 11,10 arttı.
Biten tüm transferler

Biten tüm transferler

Süper Lig'de ara transfer sezonu 12 Ocak 2022'de başladı, 8 Şubat 2022'ye kadar takımlar kadrolarına yeni isimleri katabilecek. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2021 ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...