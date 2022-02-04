Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 12:44
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babası operasyon geçiren hasta yakını E.S, ameliyata giren doktor K.G'nin boğazını sıkarak yüzüne yumruk attı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız