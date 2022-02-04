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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Göçü üreten biz değiliz

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 13:29
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Göçü üreten biz değiliz

Çataklı, İçişleri Bakanlığındaki konferans salonunda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda Cizre'de terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Tarık Tarcan'a rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından önceki gün paylaşılan, Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 19 göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldığını anımsatan Çataklı, "Elbette ki bu hadise, göç meselesi ile ilgili dünyanın takındığı tavrın sonucudur." dedi.

Türkiye'nin özellikle 2011'den bu yana bu krizi nasıl yönettiğinin, dünyaya hangi uyarıları yaptığının bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Çataklı, şöyle devam etti:

"Göçü üreten biz değiliz. Göçe sebep olan istikrarsızlıkları, çatışmaları üreten de biz değiliz. Ancak bu konuda yalnız kaldığımızı, sadece işin maddi yönünden değil, manevi yönünden, insanlık değerleri açısından da hayal kırıklığına uğradığımızı üzülerek ifade etmek durumundayız. Akdeniz'de limanlara yanaştırılmayan gemilerden tutun, kurşunlanıp batırılan botlara kadar göçmenlere yapılan her türlü insanlık dışı muameleye maalesef bütün dünya şahit oldu. Her biri için uyarılar yaptık, çağrılar yaptık, uluslararası kuruluşlara çağrılar yaptık, heyetler kabul ettik, yurt dışına gittik, izah ettik ama geldiğimiz nokta, maalesef bu gayretlerin sonucunda geldiğimiz nokta ortada."

Göçmenler konusunda Yunanistan'ın insanlık dışı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden davranışının ilk olmadığına dikkati çeken Çataklı, "Yunanistan ve suç ortağı Frontex'in işlediği bu insanlık suçuna Avrupa Birliği de tüm uyarılarımıza rağmen sessiz kalmak ve müdahale etmemek suretiyle ortak olmuştur. Hiçbir Avrupa kurumunun, hiçbir uluslararası kurumun, kişinin, otoritenin bu olaylardan haberdar olmaması mümkün değildir." diye konuştu.

Çataklı, göz göre göre insanlık suçu işlendiğini ifade ederek, "Bizce donan sadece cansız bedenler değil, Avrupa'nın insani değerlerdir, insanlıktır. Akif'in deyimiyle 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.' Bizim ülkemizdeki bir terör suçlusu tutukluyla olağanüstü ilgilenen Avrupa'nın kurumları veya büyükelçileri, bir devlet eliyle ve bir Avrupa organının da iştirakiyle işlenmiş olan bu sivil katliamına nasıl bir tepki verecek bizler de merak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Terörle mücadele

Çataklı, terörle mücadelede hem Türkiye hem de dünya için en samimi, en fedakar ve en gerçek çabayı ortaya koymaya devam ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da başlatılan "Eren Kış-19 (Diyarbakır-Kendal) Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu"nun detaylarını paylaşan Çataklı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 310 personel ve 20 operasyonel timin görev aldığını anlattı.

Çataklı, iç güvenlik operasyonlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kırsal alanda 5'i büyük, 14'ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1315 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38'i PKK/KCK, 8'i DEAŞ, biri ise sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295'i bunlardan tutuklanmıştır."

Ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 5 terör eyleminin engellendiği bilgini veren Çataklı, şöyle devam etti:

"Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde 2022'nin ocak ayında 21 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 32 silah, 7 mayın/EYP, 5 el bombası, 52 kilogram patlayıcı madde, 2 bin 541 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

- Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle uyuşturucunun hem hedefi hem de geçiş ülkesi olduğunu belirten Çataklı, uyuşturucu ile mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu söyledi.

Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişinin gözaltına alındığını, 1627'sinin tutuklandığını kaydeden Çataklı, operasyonlarda 2 ton 228 kilo esrar, 83 kilo skunk, 793 kilo eroin, 6 kilo kokain, 71 kilo sentetik kannabinoid, 208 kilo metamfetamin, 33 bin 781 adet ecstasy, geçen aya göre yüzde 1553 artışla 252 bin 236 captagon, ayrıca 197 bin 532 sentetik ecza ve 4 bin 618 kök kenevirin ele geçirildiğini dile getirdi.

Uyuşturucu ile mücadeledeki en önemli argümanlardan birinin "UYUMA" uygulaması olduğunu ifade eden Çataklı, uygulamanın indirilme sayısının 489 bin 251, gelen ihbar sayısının ise 40 bin 21 olduğunu açıkladı.

Çataklı, 2017'de doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısının 941 olduğunu, 2020'de ise bu sayının yüzde 66 azalışla 314'e düştüğünü bildirdi.

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Kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin de konuşan Çataklı, "Ocak ayında gerçekleştirilen 2 bin 173 operasyonda 3 bin 268 kişi gözaltına alınmış, 53 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Operasyonlarda geçen aya göre yüzde 80'lik artışla 664 bin 225 paket kaçak sigara, yüzde 53'lük artışla 313 bin 256 litre kaçak akaryakıt ve 63 bin 894 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir." diye konuştu.

- KADES'te hedef 5 milyon kişi

Kadına yönelik şiddete de değinen Çataklı, bu konuda yoğun mesai harcamaya devam ettiklerini, sivil toplum kuruluşları ve diğer bakanlıklarla mücadele ortaya koyduklarını kaydetti.

2022'ye ilişkin yol haritası belirlendiğine işaret eden Çataklı, "2022 ocak ayı verilerimize göre kadına karşı şiddet olaylarında ocak ayında ne yazık ki 19 kadın yaşamını yitirmiştir. Elbette ki buradaki yegane amacımız bu sayıyı sıfırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasında 3 milyon 197 bin 216 indirilme sayısına eriştik. Bu yılki hedef sayımız 5 milyon indirmeye ulaşmaktır." bilgisini paylaştı.

Uygulama ile bugüne kadar 303 bin 10 ihbar alındığını aktaran Çataklı, elektronik izleme merkezi tarafından da 1186 vakanın takibinin yapıldığını, halen 506 vakanın takibinin devam ettiğini belirtti.

Çataklı, "Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmedi." dedi.

- 14 bin 657 sosyal medya hesabı incelendi

İçişleri Bakanlığı olarak asayiş konusundaki temel hedefin "Şehirlerimizi, dünyanın en güvenli şehirleri haline getirmektir." diyen Çataklı, buna yönelik pek çok adım atıldığını ve olumlu neticeler alındığını bildirdi.

Asayiş konusunda 2021 ile 2022 ocak aylarının değerlendirmesini paylaşan Çataklı, ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen yankesicilik olaylarının 633'ten yüzde 17 azalışla 523'e, motosiklet hırsızlığının 1849'dan yüzde 2 azalışla 1815'e, evden hırsızlığın 4 bin 751'den yüzde 3 azalışla 4 bin 604'e gerilediğini aktardı. Çataklı, 2022 yılı ocakta ülke geneli günlük ortalama evden hırsızlık sayısının 149 olduğunu belirterek, sayının İstanbul'da 27, İzmir'de 7, Ankara'da 3 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Çataklı, siber suçlarla mücadele konusunda da bu yıl ocakta terör suçları kapsamında 14 bin 657 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen 5 bin 802 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiği, 96 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Düzensiz göçle mücadelenin sürdürüldüğünü vurgulayan Çataklı, "2022 yılı ocak ayında 1928'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 484 bin 400 bugün itibarıyla. Ülkemizde de 3 milyon 739 bin 859 kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır." dedi.

- Trafikte hedef "sıfır can kaybı"

Trafik güvenliği konusunda Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetlere değinen Çataklı, hedefin "sıfır can kaybı" olduğunu söyledi.

Çataklı, 2022 ocak ve 2021 yılı aralık ayları değerlendirmesinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 14 bin 943'ten yüzde 18 azalışla 12 bin 299'a, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 180'den yüzde 18 azalışla 148'e, yaralı sayısının 21 bin 228'den yüzde 15 azalışla 18 bin 142'ye, olay yeri yaya can kayıplarının ise 36'dan yüzde 28 düşüşle 26'ya gerilediği bilgisini paylaştı.

İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yayımlanan görüntülerinin "MOBESE" kayıtlarından alındığı iddialarına ilişkin soru üzerine, belediyeler dahil özel işletmelerin de görüntü kayıt sistemlerini kullandığını ifade etti.

İmamoğlu'nun bu konuda suç duyurusunda bulunduğunu açıkladığını belirten Çataklı, "Kimse kendi beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini deyim yerindeyse 'Cambaza bak' diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşın yanında olmuş, çalışmış polisimize, jandarmamıza iftira atmaya kalkmasın. Bunlar ucuz işler. Herkes kendi işini yapsın, kara propagandayla, iftirayla kapatılacak şeyler değil bunlar." dedi.

Çataklı, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin iki kişinin yakalandığını anımsatarak, bu kişilerin çok fazla suç kaydının bulunduğunu, birinin alkol aldığını söylediğini belirterek, konuyu takip ettiklerini bildirdi.

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