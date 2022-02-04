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İstanbul barajları nefes aldı: 1 haftada yüzde 10 arttı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021'in sonbahar aylarında yüzde 41'e kadar gerileyen barajlardaki su seviyesi, yağışlı mevsimin gelmesiyle yeniden yükselişe geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 14:45
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İstanbul barajları nefes aldı: 1 haftada yüzde 10 arttı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi kar yağışının ardından yüzde 64,66'ya yükseldi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde 1 metreye yaklaşan kar yağışının da etkisiyle barajlardaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 64,66'ya ulaştı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 10 oldu.

Su miktarı Pabuçdere'de yüzde 64,38, Kazandere'de yüzde 67,55, Sazlıdere'de yüzde 34,5, Alibey'de yüzde 51,4, Darlık'ta yüzde 61,49, Büyükçekmece'de yüzde 58,4, Terkos'ta yüzde 61,61, Elmalı'da yüzde 87,38, Ömerli'de yüzde 83,49, Istrancalar'da yüzde 98,44 olarak kaydedildi.

Bu yıl 4 Şubat itibarıyla barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 106,27 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktar bugün itibarıyla 561,68 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 773 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl içinde şu ana kadar alınan su miktarı ise 44,77 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden 2022'de şehre verilen toplam su miktarı 97,19 milyon metreküp seviyelerinde bulunuyor.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 4 Şubat tarihi baz alındığında 2012'de yüzde 67,22, 2013'te yüzde 78,39, 2014'te yüzde 32,76, 2015'te yüzde 89,64, 2016'da yüzde 75,9, 2017'de yüzde 84,96, 2018'de yüzde 73,63, 2019'da yüzde 90,12, 2020'de yüzde 57,45, 2021'de ise 43,84 olarak gerçekleşti.

"Su kıtlığı riski önümüzdeki senelerde artarak devam edecektir"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Üyesi Ajlan Sunay, Türkiye'de 2050 veya 2100 yılında çok ciddi bir su krizi beklendiğini öne sürdü

Bu tehlikeyi en aza indirmek için su kaynaklarının çok dikkatli yönetilmesi gerektiğini ifade eden Sunay, şöyle konuştu:

İstanbul gibi metropol şehirlerimizde bu risk çok daha fazladır. İstanbul'da yüzde 64'lük baraj doluluk oranının ancak yüzde 90'lara ulaşmasıyla su sıkıntısı tehlikesi ortadan kalkabilir. Böylece yaz süresince ve yıl boyunca İstanbul'da yaşayan vatandaşların su kıtlığıyla karşılaşmaları önlenebilir. Ancak su kıtlığı riski önümüzdeki senelerde artarak devam edecektir.

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Su tüketimini azaltmak için öneriler

Bu süreçte su tüketiminin azaltılması için vatandaşların günlük alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini ifade eden Sunay, alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı:

Muslukları gereksiz yere açık bırakmamak, su tasarrufu yapan bataryalar kullanmak, sebze ve meyveleri akan suda yıkamamak, bulaşık ve çamaşırları makinelerde yıkamak, su tasarrufu yapan sifon sistemleri kullanmak, banyo suyunun ısınmasını beklerken akıtılan suyu bir kovaya doldurmak vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında alabileceği basit fakat günlük su tüketimini büyük ölçüde azaltacak önlemlerdir. Bütün vatandaşlarımızı ülkemizin geleceği için su tüketimi konusunda sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

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