O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
TÜİK verilerine göre Sivas'ın nüfusu önceki yıla oranla 868 kişi azaldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 15:47
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre illerdeki nüfus rakamlarını açıkladı.
TÜİK Verilerine göre 2021 yılında Sivas'ın nüfusu 2020 yılına oranla 868 kişi azalarak 628 bin 927 oldu. 2018 yılında 641 bin 170 olan Sivas'ın nüfusu dört yılda 12 bin 243 kişi azalmış oldu.
TÜİK verilerine göre Sivas'ta 6 bin 991 kişi ile en çok Tokat nüfusuna kayıtlı kişi yaşarken Sivas'ta diğer illerle kıyaslandığın en az nüfusa sahip il ise 86 kişi ile Hataylılar oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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