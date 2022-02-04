Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de

Baraj düşecek, partilere örgütlenme şartı getirilecek, vekil transferinin önü kapanacak.

AK Parti ve MHP'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler teklifi hazır...

Teklifin şubat ayı içinde Meclis'e sunulması planlanıyor.

Düzenlemeyle seçim barajı yüzde 10'dan 7'ye düşürülecek

AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı teklif 15 maddeden oluşacak. Düzenleme ile seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekilecek.

Seçmen mağduriyetine yol açan uygulamalar değiştirilecek. Milletvekili transferi yolu kapanacak.

Seçime girebilmek için Meclis'te grup kurmak tek başına yeterli olmayacak. Partilerin, en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Dar ya da daraltılmış bölge gibi seçenekler teklifte yer almayacak. Nispi temsil sistemi devam edecek.

Teklife muhalefetin de destek vermesi bekleniyor

CHP ve İyi Parti de teklife ilişkin kendi görüşlerini içeren çalışmayı tamamladı.

Teklifin bazı maddelerine muhalefetin de destek vermesi bekleniyor.

Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yasa gereği 1 yıldan önce gerçekleşecek seçimde uygulanamıyor.