AK Partili Şahin: Ankara'da su ihtiyacını karı eriterek karşılayanlar var

Şahin, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Yavaş'ın Ankaralıları hizmete hasret bırakmaya devam ettiğini belirten Şahin, Ankara'nın büyükşehir belediyeciliği açısından her geçen gün daha da kan kaybettiğini belirtti.

"CHP'li Mansur Yavaş elini nereye atsa kurutuyor." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Ankara'mızın su sorunu artık kronik hale geldi. Su ihtiyacını kar eriterek karşılayan hemşehrilerimiz var. Kaldırımların hali içler acısı, ayağınız burkulmadan, ayakkabınızın topuğu kırılmadan Ankara'da bir yerden bir yere gitmeniz neredeyse mucize. Geçtiğimiz günlerde Ankara'mıza kar yağdı. Kar rahmettir, berekettir ama CHP'li Mansur Yavaş'ın beceriksizliği kar yağışını Ankaralılar için bu sene de eziyete dönüştürdü. Yollar, kaldırımlar buz pistine döndü, kazalar yaşandı."

EGO otobüslerinde can pazarı yaşandığını aktaran Şahin, Yavaş'ın yaşanan kazaları ve vatandaşların şikayetlerini görmezden ve duymazdan geldiğini ifade etti.

Şahin, "Uyuşturucu madde kullanan, ehliyetinin süresi dolmuş şoför direksiyona geçebiliyor. Yavaş, ücretsiz aktarmaları kaldırdı. Kaldırılan bu hizmetten yaralananların ulaşım giderleri tam yüzde 107 arttı. Sokaklarda, caddelerde açılan çukurlar günlerce kapatılmıyor, bir uyarı levhası dahi konulmuyor. Mansur Yavaş, çocuklarımızın hayatını tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek'in üretiminin yarı yarıya azaldığını anlatan Şahin, kış ayında vatandaşların kuyruklarda bekletildiğini dile getirdi.

Fatih Şahin, "Yandaşlarını torpille belediyeye dolduruyor, 90 puan alanları eleyip 60 puan alanları işe alıyor. CHP Genel Başkanı'nın Amerika'daki danışmanı da dahil olmak üzere CHP'li ve İP'li isimlere ballı maaşlar bağlıyor. Yani belediyeyi bildiğiniz arpalığa çevirmiş durumda. Yandaşlarına avantalar düşerken, Ankaralılara da maalesef 'ya sabır' çekmek düşüyor." diye konuştu.