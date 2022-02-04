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Ümraniye Cezaevi'nde yangın! 11 hükümlü/tutuklu hastaneye sevk edildi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu hastaneye sevk edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 19:03
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Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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