Eşine sinirlendi, aracı benzin döküp yaktı
Konya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşine sinirlenip yeğenine ait hafif ticari aracı benzin dökerek ateşe verdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Şubat 2022 22:03
Olay, saat 17.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi.
Yeğenine ait olan hafif ticari aracı kullanan Bayram A., aracı yolun ortasında durdurdu. Araçtan inen Bayram A., bidondaki benzini aracın üzerine döküp ateşe verdi.
Alevlerin hızla aracı sarması üzerini durumu fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız