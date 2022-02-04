Türkiye'den uluslararası topluma 'Yunanistan' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, düzensiz göçmenlere karşı uluslararası hukuku ihlal eden Yunanistan'ın tutumuna sert tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında, "Yunanistan'ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesi pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ediyor" denildi.

Göçmenlerin yaşam hakkına kastedilen gayrimeşru yaklaşımın Avrupa'nın utancı olarak hafızalara kazındığının ifade edildiği açıklamada Avrupa'ya çağrı yapıldı.

Bakanlık, uluslarası toplumun Yunanistan'ın hukuka aykırı politikasına sessiz kalmaması çağrısını şu ifadelerle belirtti:

"AB Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır. Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan'ın bu eylemlerinin araştırılması, insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır"