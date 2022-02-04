Terör ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
3 bakan görevini devredebilir! Teknokrat isimler istenmiyor
3 bakan görevini devredebilir! Teknokrat isimler istenmiyor
Fuat Oktay, 3600 Ek Göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı
Fuat Oktay, 3600 Ek Göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Ümraniye E Tipi Cezaevi yangınına soruşturma
Ümraniye E Tipi Cezaevi yangınına soruşturma
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı en çok ve en az olan iller
Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı en çok ve en az olan iller
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve iki belediye personeli gözaltında
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve iki belediye personeli gözaltında
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Vefat sayısı 248 kişi oldu, vaka sayısı ise yeniden 110 bini geçti
Bu ilde 14 yıldır nüfusa kadınlar hakim
Bu ilde 14 yıldır nüfusa kadınlar hakim
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma
Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye satan okul müdürü açığa alındı
Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de
Siyasi Partiler Kanunu için gözler TBMM'de
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
Kalkınma Ajansları 100 bin gence istihdam sağlayacak
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
14 aydır karantinada, 78 testi de pozitif çıktı
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Diyanet: Gerçek alemde yalan olan haram sanal alemde de haramdır
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi
Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Bakan Koca: Hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü
Doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni düzenleme mi geliyor?
Doğalgaz ve elektrik faturalarına yeni düzenleme mi geliyor?
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Bu ilçenin nüfusu 20 ili solladı
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bankalar faiz oranlarını düşürecek mi?
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Bakan Özer, yeni atanan 15 bin öğretmenin eğitim sürecini açıkladı
Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Hangi öğretmenlerin maaşında 1.000 TL artış olacak? Bakan Özer açıkladı...
Kamuda maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!
Kamuda maaş farklarının yatmama nedeni belli oldu!
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
İstanbul Valiliği'nden, İBB'ye bağlı İstanbul Vakfı ile ilgili yasal işlem
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Turkovac'ın yeni serilerinin 81 ile dağıtımı başladı
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
'Korktuğumuz hiperenflasyon başımıza geldi'
Ana sayfaHaberler Terör

Terör ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Şubat 2022 23:30
Yazdır
Terör ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen E.N. ve S.Y'nin terör örgütü ile bağlantılı bir şekilde yurtdışına kaçırılmaya çalışıldığının tespit edilmesi üzerine Bodrum'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü üyeleri ile şüphelileri yurt dışına kaçırmaya çalışan göçmen kaçakçısı A.A. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 36 tabanca mermisi ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Muğla'da FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Muğla'da FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
MSB: Suriye'de toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye'de toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı'nın tahliye talebine ret
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni: 212 kişinin ismini verdim
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni: 212 kişinin ismini verdim
HDP'li milletvekilinin oğluna 9 yıl 7 ay hapis
HDP'li milletvekilinin oğluna 9 yıl 7 ay hapis

Bu Habere Tepkiniz

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olan davacının eşinin Türkiye'de uluslararası sözleşme kapsamında güvenceli bir şekilde çalışıyor olması karşısında, davacının Ankara iline atanma isteminin reddini hukuka aykırı buldu.
Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlık sigortalılık sistemine geçmek isteyen kadın memurlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 03 - 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başkent güne kar ile başladı

Başkent güne kar ile başladı

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon açıklandı... İlk aydan memurların aldığı zam eridi

Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10 çıktı. Memurlar için ilk aydan yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu.
Ucuz iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı

Ucuz iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı

Apple'ın ucuz modeli iPhone SE'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre cihazın ekranları üretiliyor. Daha sonra montaja geçilecek ve baharda yeni ucuz iPhone satışa çıkacak. Henüz adı belli olmayan iPhone SE 2022'nin fiyatına ilişkin bir iddia ortaya atıldı.