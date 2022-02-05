Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdasına dair kararname
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 91)
5 Şubat 2022 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31741
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 91
MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
4 Şubat 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
|
SINIFI
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
GİH
|
icra Başmüdürü
|
1
|
60
|
GİH
|
icra Başmüdürü
|
2
|
60
|
GİH
|
icra Başmüdürü
|
3
|
60
|
GİH
|
icra Başmüdürü
|
4
|
60
|
GİH
|
icra Başmüdürü
|
5
|
80
|
GİH
|
icra Müdür Yardımcısı
|
3
|
20
|
GİH
|
icra Müdür Yardımcısı
|
4
|
20
|
GİH
|
icra Müdür Yardımcısı
|
5
|
24
|
TOPLAM
|
384
KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (MESLEK MENSUPLARI)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
icra Daireleri Başkanı
|
1
|
16
|
icra Daireleri Başkan Yardımcısı
|
1
|
32
|
TOPLAM
|
48
KURUMU : TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
|
SINIFI
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
GİH
|
Genel Müdür Yardımcısı
|
1
|
2
|
GİH
|
Daire Başkanı
|
1
|
2
|
GİH
|
Ticaret Müfettiş Yardımcısı
|
9
|
250
|
GİH
|
Ticaret Uzman Yardımcısı
|
9
|
150
|
SH
|
Psikolog
|
8
|
6
|
TOPLAM
|
410
KURUMU : TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
|
SINIFI
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
GİH
|
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü
|
9
|
60
|
TOPLAM
|
60
KURUMU : TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
|
SINIFI
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
GİH
|
Memur
|
9
|
30
|
TOPLAM
|
30
KURUMU : STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
|
SINIFI
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
GİH
|
Daire Başkanı
|
1
|
3
|
GİH
|
Strateji ve Bütçe Uzmanı
|
3
|
20
|
GİH
|
Strateji ve Bütçe Uzmanı
|
4
|
27
|
TOPLAM
|
50
KURUMU : TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (MESLEK MENSUPLARI)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Tetkik Hakimi
|
1
|
3
|
Tetkik Hakimi
|
3
|
3
|
TOPLAM
|
6
KURUMU : HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU TEŞKİLATI: MERKEZ
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN (MESLEK MENSUPLARI)
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
Kurul Müfettişi
|
3
|
20
|
Kurul Müfettişi
|
4
|
23
|
Tetkik Hakimi
|
1
|
13
|
Tetkik Hakimi
|
2
|
13
|
Tetkik Hakimi
|
3
|
14
|
TOPLAM
|
83
KURUMU : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: TAŞRA
|
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
|
SINIFI
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
ADEDİ
|
GİH
|
Bölge Müdürü
|
1
|
2
|
GİH
|
Bölge Müdür Yardımcısı
|
1
|
6
|
GİH
|
Şube Müdürü
|
1
|
26
|
GİH
|
İşletme Müdürü
|
1
|
1
|
GİH
|
İşletme Müdür Yardımcısı
|
1
|
2
|
TH
|
Başmühendis
|
1
|
2
|
TOPLAM
|
39