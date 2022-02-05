Bakü ile stratejik ortaklıktan müttefikliğe

Dost ve kardeş iki ülke Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini stratejik ortaklıktan resmen müttefikliğe taşıyan Şuşa Beyannamesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Azerbaycan'la iş birliğini güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik, refah ve istikrara katkı sağlamayı hedefleyen beyanname ile Ankara ve Bakü; askeri, ekonomik, enerji, ve savunma sanayii gibi birçok alanda sıkı iş birliği yapacak. İki ülkenin bağımsızlığına, egemenliğimize veya toprak bütünlüğüne yönelen bir tehdit olduğunda BM şartına uygun şekilde karşılıklı yardım yapılacak. Böyle bir durumda iki ülkenin silahlı kuvvetleri gerekli koordinasyonu ivedilikle sağlayacak. Milli güvenlik konseyleri düzenli ortak toplantılar gerçekleştirecek. Silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılması ve modernizasyonunda ortak gayret sergilenecek.

Güney Gaz Koridorunun etkili biçimde kullanılması ve geliştirilmesi için koordineli bir şekilde çalışılacak. Enerji arz güvenliğinin pekiştirilmesi için bölgesel iş birliğine katkı sağlanacak. Zengezur Koridorunun açılmasına müteakip bunun devamı olarak Nahçıvan -Kars demir yolu inşaatı yapılacak.

Selçuk Böke