Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir?

Burun estetiği geçmişten günümüze en çok tercih edilen işlemlerden biridir. Hem nefes almayı kolaylaştırmak hem de burun yapısını daha hoş bir yapıya getirmek amacıyla tercih edilir. Yüzün tam merkezinde yer alan burun doğuştan ya da yaşanan travmalar sonucunda şekilsel bozukluğa sahip olabilir. Bu nedenle buruna estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla burun estetiği yani rinoplasti uygulanır.

Burun Estetiği Kimlere Uygulanır?

Burun estetiği nefes almakta zorlananlara, belirgin burun kemiği bulunanlara, burun deliği geniş olanlara ve burun ucu düşüklüğü bulunan kişilere uygulanır.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetiği açık ve kapalı rinoplasti şeklinde uygulanır. Operasyon sırasında genel anestezi kullanılır.

Burun Estetiği Sonrasında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Cerrahi bir işlem olan burun estetiği sonrası hastanın burun içerisine silikon levhalar yerleştirilir. Bu levhalar hava geçişini kolaylaştırdığı için hastanın iyileşme sürecini de olumlu etkiler.

Burun Estetiğinde Burun İçi Tampon Konulur Mu?

Günümüzde uygulanan burun estetiği ameliyatlarında tampon yerine silikon levhalar burun içerisine yerleştirilir.

Hastası Ne Zaman Taburcu Olur?

Ameliyatın sürecine bağlı olarak aynı gün taburcu oldukları gibi olası bir komplikasyona karşı bir gece gözlem altında tutulabilirler.

Estetik Sonrası Hastasında Çok Ağrı Olur Mu? Morluk ya da Şişlik Olur Mu?

Ameliyat sonrası az da olsa ağrı yaşanabilir. Aynı şekilde oluşan morluk ve şişlikler zamanla kendiliğinden geçer.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Burun estetiği sağlık nedenleri ve şekilsel bozukluklar doğrultusunda yapılır.

Burun Estetiği Yaş Sınırı Var Mıdır?

Burun estetiğinde yaş sınırı vardır. Hastanın en az 16-17 yaşında olması gerekir.

Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetiği fiyatları ameliyatın yöntemine bağlı olarak belirlenir.

Karın Germe Ameliyatı

Karın bölgesinde oluşan çatlakları gidermek ve sarkan deriyi toparlamak amacıyla karın germe ameliyatı yapılır.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat öncesi hastanın ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda operasyon süreci planlanır. Ameliyat yaklaşık 4-5 saat süreceği için hastaya genel anestezi uygulanır. Ameliyatla fazla yağ dokusu ve sarkan deri alınır. Böylece karın kasları gergin hale getirilir. Liposuction ile birlikte tercih edilen karın germe fiyatları değişkenlik gösterebilir.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Neler Yapılmalı

Ameliyat öncesi karın germe fiyatları hakkında bilgi almak gerekir. Bunun dışında hastanın sağlık durumunun operasyona uygunluğuna bakılır.

Karın Germe Ameliyatı İyileşme Süreci

İyileşme sürecinde karında oluşum gösteren şişlik ve ağrılar zamanla azalır. Karın bölgesine yerleştirilen drenler 3 gün sonra alınır.

Karın Germe Ameliyatı Ağrılı Mıdır?

Ameliyat sırasında genel anestezi kullanılır. Ameliyat sonrası anestezinin etkisinin geçmesi ile hafif ağrı oluşabilir. Bu nedenle hastaya ağrı kesici ve sakinleştirici verilir.

Karın Germe Ameliyatından Sonra İz Kalır Mı?

Ameliyat sonrası atılan dikişler ortalama 1 yıl sonra tamamen kaybolur. Kalan izler ise iç çamaşırı içinde kalır.

Doğum Sonrası Çatlaklar Karın Germe İle Geçer Mi?

Yapılan doğum sayısı çatlakların sayısını artıracaktır. Karın germe ameliyatı ile çatlaklar düzelmez. Sadece vücuttan atılan deri ile birlikte çatlaklar azalır.

Karın Fıtığı Karın Germe İle Giderilir Mi?

Karın germe ameliyatı ile fıtık onarımı mümkün değildir. Karın germe ve fıtık ameliyatı ortaklaşa yapılabilir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Karın germe fiyatları kombine edilen uygulamalar ve tercih edilen kliniğe göre belirlenir.