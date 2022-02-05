Cezaevinde yangın alarmı: Adalet Bakanı'ndan rahatlatan açıklama geldi
Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı. Adli hükümlülerin kaldığı koğuşta çıkan yangında 21 kişi dumandan etkilenirken, E tipi cezaevindeki hükümlüler, T tipi cezaevine nakledildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada" Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" dedi.
Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar
üzerine cezaevine itfaiye, sağlık ve takviye jandarma ekibi sevk edildi. Adli
hükümlülerin kaldığı koğuşta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında
dumandan etkilenen 1 infaz koruma memuru ve 20 hükümlü hastaneye sevk edildi.
Hükümlülerden 10'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim
ve Araştırma Hastanesine, 6 kişi Ümraniye Devlet Hastanesine, 4 kişi ise Sancaktepe
İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıktığı E
tipi cezaevindeki hükümlüler, T tipi cezaevine nakledildi.
İtfaiyenin çatıya sıçrayan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Müdahalenin
sürdüğü sırada mahkum yakınları da cezaevi önüne geldi.
MAHKUM YAKINLARI ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
Cezaevi önünde bekleyen mahkum yakınlarından bazıları cezaevine girmek isteyen
ambulansın içeri girmesine izin vermedi. Diğer mahkum yakınları ise yolu açarak
ambulansın geçişini sağladı. Mahkum yakını iki grup arasında bilinmeyen bir
nedenle kavga çıktı.
Yaşanan arbede caddeye taştı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, megafonla
cezaevi önünde bekleyen kalabalığa seslendi. Yıldırım, çatının söndürülmeye
çalışıldığını ve mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
BAKAN BOZDAĞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangınla ilgili Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada: "İstanbul Ümraniye E tipi Cezaevi'nde
bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından
etkilenen 1 infaz koruma baş memuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır.
Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır"
ifadelerine yer verdi.
HASTANEYE SEVK EDİLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada
ise," Güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edilmiştir. Yangından
etkilenen 20 adli hükümlü sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.
Diğer hükümlüler de muhtemel tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarılmıştır"
denildi.
Başsavcılık tarafından cezaevinde çıkan yangının ardından hastaneye sevk edilen
mahkumların isimleri de açıklandı. Sevk edilen isimlerin, "Serhat Işık,
Fatih Yılmaz, Barış Cumhur Keser, Tahsin Sönmez, Murat Cihan, Canbey Öztürk,
Ferdi Efil, Salih Hoşnalcı, Abdullah Seyrek, Cafer Şayir, Hüsnü Yılmazlar, Furkan
Can Manav, Ergün Seziş, Yusuf Tokay, Batuhan Güzel, Hüseyin Avcılar, Ufuk Savalmış,
Durmuş Ali Yıldırım, Erkan Top, Özgür Sezgin, Fahrettin Sezgin" olduğu
ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ümraniye Cezaevi'nde yangın 21 kişi dumandan etkilendiMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız