Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! 'Türkler daha iyi olacak'

Yunanistan'ın kötüye giden ekonomisine rağmen agresif silahlanma arayışı ülke içinde de büyük tepkilere neden oluyor. Fransa ve ABD ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmaları üzerine zafer havasına giren Atina'ya kötü haberler gelmeye başladı.

Hükümetin zafer nidaları yerini tepkilere bıraktı. Yunan Parlamentosu'nda konuşan KKE Milletvekili Thanasis Pafilis, "Hangi teçhizat üstünlüğünü sağlayacağız? Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak? Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok." dedi.

Pafilis, "Türkler, denizaltılarımızdan daha modern ve daha iyi olan Tip 214'ü alacak. Hangi donanım mükemmelliğini sağlayacağız?" ifadelerini kullandı.

Betül Usta