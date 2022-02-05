Akrabalara kıyak kamuya zarar

2019 yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Semih Şahin, geride kalan 2,5 yıllık süreçte yaptığı hizmetlerle değil skandallarla gündeme geldi. 19 Ocak günü yaşananlar ise, CHP zihniyetinin hizmet değil rant ve vurgun olduğunu gözler önüne serdi. 200 Bin dolarlık rüşvet vurgunu sonrası vatandaşların Belediyeye ve Başkan Şahin'e güveni kalmadı.

Bilecikliler bu güvensizliklerini sosyal medya hesaplarında dile getirmeye başladı. Bölgede rüşvet çarkının izlerini süren SABAH, çok çarpıcı bir başka vurgunu daha ortaya çıkardı. CHP'li Şahin'in, çok değerli araziler ve imar planları üzerinden yakın akrabaların lehine büyük rant vurgunu yaptığı anlaşıldı.

EN DEĞERLİ YERLER YAKINLARINA AİT

Konumu itibari ile şuan Bilecik'in en değerli arazilerinden biri olan, Yenişehir Hava Alanı ile Gemlik Limanı üzerinde bulunan ve Bursa İzmir karayolu üzerindeki İki Organize sanayi bölgesine de çok yakın olan arazilerde, Başkan Şahin'in babasının, amcasının ve iki çok yakın akrabasının daha üzerine hisseli olan parseller olduğu öğrenildi. Astronomik rakamlarla satın alınabilecek bu araziler ile ilgili devreye giren CHP'li Şahin, rant vurgunu planını devreye soktu.

İMAR PLANLARINDA BENZİNLİĞE ÇEVİRDİ

Tamamı 5 Bin 500 dönüm olan ve Bilecik'in geleceğini kurtaracak gözüyle bakılan alanı yakın akrabaya rant kurbanı eden CHP'li Başkan Semih Şahin, bu çok değerli alanda babası, amcası ve iki yakın akrabasının hisseli arazilerini usulsüz bir düzenlemeyle Benzinlik olarak işaretleyip değiştirdi ve askıya astı. Bu alanla ilgili olarak Meclisin de iradesini yok sayan Şahin, böylece birinci derece akrabalarına Milyonluk kişisel rant sağladı.

Usulsüz bir düzenlemeyle yakın akrabaya rant kıyağı yapan CHP'li Şahin, diğer yandan da kamuyu büyük zarara uğratmış oldu. Eğer, bu alanda benzinlik uygulaması yapılmasaydı. Vatandaşların talebi ve Belediye Meclisinin oluru ile kamuya resmi harç olarak yaklaşık 1 Milyon TL gelir elde edilmiş olacaktı.

Tuna Çam