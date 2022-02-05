Bu da oldu...Metaverse'de toplu tecavüz

Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Metaverse'de olduğu iddia edilen taciz olayını anlattı.

Tezel yazısının ilgili kısmı:

Blog yazarı Nina Jane Patel, Metaverse'e girer girmez birçok erkek tarafından toplu tecavüze uğradığını ileri sürdü. Patel, 'Meta'ya girdikten sonra 60 saniye içerisinde erkeklerin sözlü tacizine uğradığını ve diğer avatarların toplu tecavüzüne uğradığını ve fotoğraflarının çekildiğini iddia etti.

Patel "Uzaklaşmak istediğimde 'Hoşlanmamışsın gibi yapma' diye bağırdılar. Gerçeküstü kabus gibi bir şeydi" dedi.

Daha geçen ay yine bir kadın Metaverse'de tacize uğramıştı.

Metaverse ile ilgili "Burası sapık kaynıyor", "Ne kadar tacizci varsa buraya toplanmış" tarzı yorumlar hızla artıyor.

Anladığım kadarıyla Metaverse en çok tanıtımı, arsa satışı ve taciz-tecavüz haberleriyle yapıyor! Mark Zuckerberg bir de Metaverse'ün internetin geleceği olduğunu söylüyor! Zuckerberg efendi bu nasıl b.ktan bir gelecek?

O kadar teknolojik altyapı ve milyarlarca dolarlık yatırım, sapık fanteziler için mi yapıldı?

İnsanlar sanal gözlüğünü takıp şiddet, taciz, tecavüz gibi kötü duygularını Metaverse'de mi tatmin edecekler?

Sapıklar iğrenç duygularını 'Meta'da tatmin ederse cinsel suç sayısı azalır mı? Bu da ciddi bir araştırma konusu bence!

Bizde Metaverse denince akla ilk kupon arsa satın almak geliyor ama alınan o arsalar da tacizci ve tecavüzcüler cirit atıyor.

Bence Metaverse'e hapishane de inşa edilmeli!