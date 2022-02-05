Karın Germe Ameliyatı Nedir?

Sarkık ve gevşek sorunu ortadan kaldırılır. Kişiye zarar vermez ve sonradan ciddi yan etkiler oluşturmaz. Karın germe operasyonu 3-5 saat arasında sürebilir.

Karın Germe Operasyonu Neden Yapılır?

Hızlı ve sağlıksız bir şekilde kilo verenlerde, sezaryen sonrası sarkan göbek veya yapılan sporlara, egzersizlere rağmen vücuttan dışarıya atılmayan yağ hücrelerin giderilmesi için yapılır. Kişinin öz güven eksikliği yaşamasına neden olan ve aynı zamanda dış görünüşünden rahatsız olanlar için oldukça ideal bir tedavi yöntemidir.

Karın Germe Operasyonu Ne Kadar Sürer?

Karın bölgesinde meydana gelen hasar kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu yüzden vücutta dışarıya atılacak olan yağ dokusunun büyüklüğüne göre süre değişimi görülür. Bunun 3-5 saat arasında değişkenlik gösterdiği bir gerçek.

Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Ameliyat sonrasında uzman hekimin verdiği talimatlara dikkat etmek gerekir. Hastanın durumuna göre 1-3 gün arasında hastanede kaldıktan sonra taburcu edilir. Karın germe operasyonundan sonra uzman hekimin önerdiği özel korsenin düzenli olarak giyilmesi gerekir.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşlemden önceki iki haftalık süreçte; kan sulandırıcı ilaçlar, antibiyotik, ağrı kesici gibi ilaçların kullanımına ara verilmeli ve uzman hekim bu konuda bilgilendirilmeli. Alkol, sigara, kafein gibi gıdaların tüketimi aza indirilmeli.

Karın Germe Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yapılan karın germe ameliyatından sonra daha dikkatli olmak gerekir. Ameliyat tek başına etkili değildir. Burada hastaya çok büyük rol düşer. Mutlaka diyet ve spor yapılmalıdır. İşlem sonrasında iki ay kadar özel korsenin giyilmesi gerekir. İyi istirahat ederek, daha hızlı iyileşme yaşanması için dikkat edilir.

Karın Germe Fiyatları 2022

İşlemin yapılacağı merkezin kendine göre belirlediği fiyat listesi mevcuttur. Bu fiyat listesi çeşitli zamanlarda, belli başlı nedenlere bağlı olarak değişim gösterir. Bu yüzden işlemin yapılacağı merkezle görüşme sağlayarak detaylı bilgi alınabilir.

Bölgesel İncelme Nedir?

Bölgesel yağlanma sorunu, herkesin başına gelebilen ve bu yüzden tedavi yöntemlerinin devreye girdiği durumlardan biridir. Çeşitli ve etkili cihazların kullanılmasıyla birlikte yağlanma sorununun azaltılması ve ortadan kaldırılması sağlanır. Burada yağ yakımın gerçekleşmesi durumunda kısa süre içinde farklılık görülebilir.

Vücudun daha estetik olmasını sağlamak ve istenilen vücut yapısına sahip olabilmek için bölgesel incelme uygulamasına başvurulabilir. Karın bölgesinde sıklıkla meydana gelen bu sorun, daha farklı bir yöntem kullanılarak, germe operasyonu gerçekleştirilir.

Bölgesel İncelme Nasıl Uygulanır?

Bölgesel zayıflama yönteminde soğuk lipofiz cihazının kullanılmasıyla birlikte uygulaması gerçekleştirilir. Bu cihazla birlikte hasarın olduğu bölgeye masaj yapar gibi işlem yapılır. Böylelikle kan dolaşımının kısa süreliğine azaltılarak yağ yakımı gerçekleştirilir.

Bölgesel İncelme Avantajları Nelerdir?

Bölgesel zayıflamada kullanılan yöntemler farklılık gösterebilir. Fakat buna rağmen etkili sonuç alınamaz. Bu yüzden tıbbi estetik uygulamalarına başvurup, bu sorunun ortadan kalkması sağlanır.

Bölgesel Olarak Kaç Santim İncelebilirim?

Bölgesel zayıflama kişiye özel yapılır. Bu yüzden yağlanma durumuna göre değişim görülebilir. Kişinin rahatsızlığının büyüklüğüne göre incelme sağlanır. Yaklaşık olarak %80-90 oranında yağ yakımı gerçekleştirilerek, sorun giderilir.

Bölgesel İncelme Tedavi Güvenli Midir?

Dışardan müdahale ederek, yağ hücrelerinin yakımı gerçekleştirilerek, vücuttan dışarıya atımı yapılır. Ameliyatsız olarak yapılan bu işlemde hasta konforu ön plandadır. Oldukça güvenli ve acısız bir şekilde yapılır. Cilde ve kişinin sağlığına zarar vermez.

Bölgesel İncelme Tedavisi Ağrılı Mıdır?

Bölgesel yağlanmada; ödem, kilo, varis, selülit gibi hasarlar görülür. Bu hasarlar için bölgesel incelme yöntemi kullanılarak etkili sonuç alınır. Tedavi amaçlı olarak gerçekleştirilen bu uygulamanın zarar vermesi veya ağrılı olması söz konusu değildir.

Değişimi Ne Kadar Sürede Fark Ederim?

İşlemde alınan etkili sonuçlar genelde hasarın büyüklüğüne göre değişim gösterir. Burada alınan etkili sonuçların yaklaşık iki hafta sonra fark edilmesi mümkündür. Seansların düzenli gerçekleşmesi durumunda istenilen sonuçlar alınacaktır.

Bölgesel İncelme Fiyatları 2022

Bölgesel yağlanma ve bölgesel hasarın büyüklüğüne göre fiyat belirlenebilir. İşlemin yapılacağı bölgeye göre ve verilen seans sayısına göre fiyatlarda farklılık görülür. Bölgesel incelme işlemi öncesinde güncel fiyat bilgisi alınabilir.