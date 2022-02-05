Elektronik ortamdan 19 yabancı dilde sabıka kaydı verilebiliyor

- Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının çalışmasıyla yurt dışı temsilciliklerde elektronik ortamdan anında alınabilen tercüme edilmiş sabıka kaydındaki dil sayısı 8'den 19'a yükseltildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet ve Dışişleri bakanlıkları, 8 Temmuz 2019'da adli sicil kaydı bulunmayan vatandaşlara Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce dillerine tercüme edilmiş sabıka kayıtlarının yurt dışı temsilciliklerde "Konsolosluk.Net"ten anında verilmesine yönelik uygulamayı başlattı.

Adalet Bakanlığının yürüttüğü Adli Sicil Bilişim Sistemi Projesi ile de uygulama alanı ve yabancı dil sayısının kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Dışişleri ve Adalet bakanlıklarınca yeni geliştirilen yazılımlarla 2 Şubat 2022 itibarıyla adli sicil kaydının tercüme edildiği dil sayısı 8'den 19'a yükseltildi. Ayrıca "Konsolosluk.Net" uygulamasından sabıka kaydı verilebilecekler arasına "sicil kaydı olanlar" eklendi.

Böylece yurt dışı temsilciliklerde İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce'nin yanı sıra Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça olmak üzere 19 yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesinin alınmasına başlandı.