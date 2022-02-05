Burun Estetiği Hakkında Merak Edilenler

Doktorlar ayrıca uygun fiyatlı burun estetiği için birçok farklı seçenek sunuyor. Ancak bu işlemleri doğru yerde ve doğru doktor ile yapmanız tavsiye edilir. Bulunduğunuz şehirde burun estetiği için birçok farklı adres olacağını unutmayın.

Burun Estetiği Nedir?

Rinoplasti ile burnunuzu cerrahi olarak düzeltebilirsiniz. Burun estetiği kişinin yüz özellikleri, sağlık durumu ve nefes alma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanır.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetiği sadece estetik korkulardan değil, hastanın sağlık sorunlarına da çözüm bulmak için planlanır. Rinoplasti, burnun yeniden şekillendirilmesidir. Burun düzeltme nedenleri, burun ucunun veya burun köprüsünün deformasyonu, geniş bir burun yapısı, burun deliklerinin daralması ya da burun ucu arasındaki açının düzeltilerek burun ucunun kaldırılması olabilir.

Burun estetiğine karar verilirken hastanın burun yapısı ve yüz uyumu detaylı olarak değerlendirilir. Hasarlı burnu düzeltmenin birkaç yöntemi vardır. Tüm bu detaylar önemli ve değerlidir. Yapılacak işlemlerle ilgili karar hasta ile yapılan ilk muayenede belirlenir. Bu kapsamda; burun estetiği her bütçeye uygundur.

Burun Estetiği Kimlere Uygulanır?

Estetik nedenlerle her burun estetiği yapılmayabilir. Rinoplasti ameliyatını burun tıkanıklığına ve nefes almada zorluğa neden olan burun kemiklerini, burunda et büyümesini önlemek için tercih etmek ilk önceliğiniz olmalıdır. Yine de burun estetiği yaptırmayı düşünebilirsiniz. Geniş veya uzun burun yapısı, burun kemiği kırılmış veya çökmüş, travma veya kaza sonrası burnun orijinal şeklinin değişmesi, burunda gözlük kullanımını engelleyen gelişmiş bir burun kemiği varsa bunlar ameliyat için ana nedenler olabilir.

Burun tıkanıklığı sorunu, burnun şekil bozukluğundan kaynaklanır. Bu bakımdan; burun estetiği fiyatları için ayrıca bilgi alınabilir. İşlem erkek rinoplasti konusunda uzmanlaşmış doktor ve kliniklere ulaşabileceğiniz bir şehirdir. Ayrıca işlem için uygun fiyatlı burun estetiği adına birçok seçeneği bulabilirsiniz. Ancak seçiminizi çok dikkatli yapmanız gerekir.

Burun Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Ne tür rinoplasti var? Rinoplasti, muayenelerin çoğu tamamlandıktan sonra karar verilen bir plastik cerrahidir. Elde edilen başarılarla bu operasyon hastalara anlatılır ve bu anlamda keyifli bir karar vermeniz sağlanır. Sizinle gerçekleştirilecek ön görüşmede, muayeneniz sonucunda operasyon öncesi ve sonrası tüm detayları size bildirilir.

Burun yapınızı, bu ameliyattan beklentilerinizi ve alınması gereken önlemleri birleştirerek burun estetiği tekniğiniz seçilir. Burun estetiğinde en kaliteli ve en sağlıklı hizmeti almanızı sağlanır. Bu noktada; burun estetiği fiyatları uygun miktardadır.

Rinoplasti için iki teknik vardır; açık ve kapalı burun ameliyatı yapılır.

Her iki tekniğin de artı ve eksilerinden bahsetmek mümkündür. Burun yapınıza en uygun teknolojiyi size sunarak karar sizinle verilir. Tüm detayları göz önünde bulundurarak karar verdiğiniz burun estetiği tekniği ile işlemlere başlanır.

Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

İlk birkaç hafta doktor tavsiyelerine uyulmalıdır. Kapalı rinoplasti tekniğinde bir "retraktör" ateli kullanır. Ameliyat sırasında burun çevresi altından bir kesi yapılır ve burun derisi kaldırılır. Bu sayede burun kıkırdağı ve burun kemiklerinin iskelet yapısı korunur. Bu tekniğin en büyük avantajı yüzdeki şişliklerin operasyondan sonra daha hızlı inmesidir. Estetik cerrahinin süresi de açık rinoplastiye göre önemli ölçüde daha kısadır.

Burun Estetiği Fiyatları

Fiyat bilgisi için doktorunuza danışmanız önerilir. Kapalı burun ameliyatı eski yöntem olarak kabul edilir ve bu yöntemle rinoplasti daha zor olabilir. Bu nedenle burun estetiği tekniğine sizin ihtiyaç ve beklentilerinize göre karar verilmelidir. Her halükarda kapalı burun estetiği hakkında kendinizi detaylı olarak bilgilendirmeli ve ön görüşmelerle karar vermelisiniz.

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