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Kahkaha atınca ağzındaki kürdan boğazına kaçtı

ADANA'da üniversiteye hazırlanan Ali Ekin Ünlüsoy (20), arkadaşlarıyla yemek yemeye gittiği restoranda ağzına kürdan aldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Şubat 2022 12:31
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ADANA'da üniversiteye hazırlanan Ali Ekin Ünlüsoy (20), arkadaşlarıyla yemek yemeye gittiği restoranda ağzına kürdan aldı. Bu sırada arkadaşlarının esprisine kahkaha atan Ünlüsoy'un ağzındaki kürdan boğazına kaçtı. Hastaneye götürülen Ünlüsoy'un kalın bağırsağına kadar inen kürdanın, yapılan operasyonlarla doğal yoldan vücuttan atılması sağlandı.

Ali Ekin Ünlüsoy, 27 Ocak'ta bir grup arkadaşı ile restorana yemek yemeye gitti. Yemek siparişi veren Ünlüsoy, bu sırada masadaki bir kürdanı ağzına aldı. Sohbet sırasında arkadaşlarının esprisine kahkaha atan Ünlüsoy'un ağzındaki kürdan boğazına kaçtı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülen Ünlüsoy'a yabancı cisim aspirasyonu teşhisi ile Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı tarafından üst ve alt solunum yollarının, bronşların ve akciğerlerin detaylı bir şekilde incelenebildiği 'fiberoptik bronkoskopi' yapıldı. Ancak cisimin akciğerlerde olmadığı görülünce endoskopik muayenesi için Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Ümit Karaoğullarından'a yönlendirildi. Endoskopiye alınan Ünlüsoy'un kalınbağırsağına kadar inen kürdanın yapılan operasyonlar sonucu doğal yoldan vücuttan atılması sağlandı. Sağlığına kavuşan genç, taburcu edildi.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Ünlüsoy'un tedavisini yürüten Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, yabancı cisim aspirasyonlarında hastaneye başvuran kişilerin herhangi bir kesiye gerek olmadan 'bronkoskopi' gibi yöntemlerle kolaylıkla tedavi edilebildiğini söyledi. Bu vakaların daha çok 2-5 yaş arası çocuklarda görüldüğünü ve ölüme kadar giden tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Doç. Dr. Avcı, 'tam tıkanma' durumlarında vatandaşların temel yaşam destek manevralarını bilmesinin hayat kurtarıcı olacağını belirtti.

VÜCUTTAN DOĞAL YOLLA ATILDI

Ünlüsoy'un endoskopik muayenesini yapan Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Karaoğullarından ise ağızdan kamera ile girerek yemek borusuna, midesine ve bağırsağına kadar endoskop ile inceleme yaptıklarını belirterek, Ünlüsoy'un boğazına takılan kürdanın doğal yollarla vücuttan atılımının sağlandığını kaydetti.

'BÜYÜK KORKU YAŞADIM'

Olay günü büyük bir korku yaşadığını belirten Ali Ekin Ünlüsoy ise, Arkadaşlarımla yemek sipariş ettik ancak henüz yememiştim. Ağzımda kürdan vardı. Arkadaşlarımla sohbet edip gülüyorduk. Kahkaha attığım sırada kürdan boğazıma kaçtı. Şiddetli bir şekilde öksürmeye başladım. Arkadaşlarım sırtıma vurarak bana yardımcı olmaya çalıştı. Su içtim ama boğazıma takılı kaldığını hissettim. Hemen hastaneye geldim. Kürdanın akciğerlerimde olmadığını öğrenince içim rahat etti. Gülerken, konuşurken ağzınızda bir cisim olmamasına dikkat edin, ben bunun korkusunu yaşadım. Şu an gayet sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum dedi.

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